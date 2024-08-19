Инфляционные ожидания россиян выросли в августе

Аналитики «ИнФОМ» проводили опрос среди как минимум 2 тысяч россиян, проживающих в 105 населенных пунктах в 55 регионах РФ. Последний замер проводился с 1 по 13 августа.
Так, ожидаемая инфляция на август составила 12,9% против 12,4% в июле.
Помимо этого, аналитики выяснили, что 34% опрошенных россиян имеют сбережения. Среди них ожидаемая инфляция составила 11,5%, показатель вырос с 10,2% в июле.
Ожидаемая инфляция среди россиян, у которых нет сбережений (63% респондентов), снизилась с 14,5% в прошлом месяце до 13,9% в этом.
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