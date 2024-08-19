Главные события финансовых рынков 19 — 25 августа

В мире
На этой неделе в США выйдут предварительные оценки деловой активности PMI за август, а также будут опубликованы протоколы заседания по ставке.
В России
Высокая ставка давит на цены гособлигаций (ОФЗ).
На этой неделе появится оценка золотовалютных резервов России по состоянию на 1 августа. Вероятно, валютная часть продолжит незначительно сокращаться, но это будет компенсировано ростом оценки золотой части.
Рубль
Традиционно трудный для рубля август близится к концу, а вместе с тем уже в эту среду стартует ежемесячный налоговый период: экспортеры начнут продавать зарубежную валюту, чтобы заплатить в бюджет. Это благоприятно для рубля: на этой неделе он будет находиться в коридоре ₽85,9−91,7 за доллар.
Нефть
За прошлую неделю котировки Brent за неделю выросли на 5% и вернулись выше $80 за баррель. Скорее всего, средняя цена сорта Brent в этом квартале составит $84 за баррель. А на этой неделе цена нефти может колебаться в коридоре $72,8−85,6 за баррель.
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