Главные события финансовых рынков 19 — 25 августа

Традиционно трудный для рубля август близится к концу, а вместе с тем уже в эту среду стартует ежемесячный налоговый период: экспортеры начнут продавать зарубежную валюту, чтобы заплатить в бюджет. Это благоприятно для рубля: на этой неделе он будет находиться в коридоре ₽85,9−91,7 за доллар.