Экспорт российских углеводородов в Китай увеличился

21 августа в Москве состоится встреча глав правительств России и Китая под председательством Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР (высший исполнительный орган страны) Ли Цяна. На ней поднимут актуальные вопросы развития российско-китайских отношений «с акцентом на развитие практической кооперации, гуманитарных и межрегиональных обменов».