Эксперт раскрыл, какие монеты России можно дорого продать

Эта монета является одной из самых дорогостоящих в российской нумизматике благодаря своей уникальности и исторической ценности. Оценочная стоимость этой монеты, по словам финансиста, может достигать от нескольких десятков тысяч до сотен тысяч долларов, в зависимости от состояния и исторической ценности.