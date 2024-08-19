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Эксперт раскрыл, какие монеты России можно дорого продать

Какие монеты представляют самую большую ценность, и сколько стоят самые раритетные экземпляры, рассказал Денис Перепелица, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.

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Среди самых дорогих и ценных монет России можно выделить следующие:

1. Монета «Червонец 1923 года»

Эта монета является одной из самых дорогостоящих в российской нумизматике благодаря своей уникальности и исторической ценности. Оценочная стоимость этой монеты, по словам финансиста, может достигать от нескольких десятков тысяч до сотен тысяч долларов, в зависимости от состояния и исторической ценности.

2. Монета «5 рублей 1827 года»

Отличается особой ценностью из-за древности и высокой исторической ценности. Примерная стоимость такой монеты — от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов, особенно если она находится в хорошем состоянии.

3. Монета «25 рублей 1908 года»

Данная редкая серебряная монета также считается одной из самых дорогих в российской нумизматике. Она обычно оценивается в пределах от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов, в зависимости от ее состояния и редкости.

4. Монета «Полтинник 1927 года»

Этот экземпляр имеет высокую стоимость из-за своей редкости и высокого спроса среди коллекционеров. Цена монеты может колебаться от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов, в зависимости от ее состояния и популярности среди коллекционеров.

5. Монета «Дукат 1701 года»

Эта золотая монета рубежа XVII—XVIII вв.еков — редкий исторический экземпляр, который может быть предметом интереса для коллекционеров. Оценочная стоимость этой монеты может колебаться в пределах от нескольких тысяч долларов до десятков тысяч, в зависимости от состояния и исторической ценности.

6. Монета «10 рублей 1897 года Николай II»

Эта серебряная монета имеет высокую ценность из-за своей исторической значимости и редкости, особенно если она находится в хорошем состоянии. Стоимость — около 500−2000 долларов в зависимости от состояния.

7. Монета «5 копеек 1791 года»

Это один из старейших русских монетных знаков, который имеет большую ценность для нумизматов из-за своего возраста и антикварной ценности. Цена такой монеты — от 1000 до 5000 долларов, опять же зависит от состояния.

8. Монета «5 рублей 1836 года»

Приблизительная стоимость этой монеты может быть от 500 до 3000 долларов, в зависимости от общего состояния.

9. Монета «Полтинник 1810 года»

Это одна из исторически значимых и редких, что делает ее среди коллекционеров очень востребованной. Стоимость может колебаться от 1000 до 5000 долларов в зависимости от ее состояния и спроса на рынке нумизматики.

Стоит также учитывать, что цены на нумизматические предметы могут изменяться в зависимости от состояния монеты, ее сохранности, исторической ценности и спроса на рынке.

При покупке или продаже ценных монет Денис Перепелица рекомендует обязательно обращаться к специализированным нумизматам или профессиональным антикварным экспертам для проведения оценки и защиты от подделок.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Елена Рогачева