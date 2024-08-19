Эксперт раскрыл, какие монеты России можно дорого продать

Среди самых дорогих и ценных монет России можно выделить следующие:
1. Монета «Червонец 1923 года»
Эта монета является одной из самых дорогостоящих в российской нумизматике благодаря своей уникальности и исторической ценности. Оценочная стоимость этой монеты, по словам финансиста, может достигать от нескольких десятков тысяч до сотен тысяч долларов, в зависимости от состояния и исторической ценности.
2. Монета «5 рублей 1827 года»
Отличается особой ценностью из-за древности и высокой исторической ценности. Примерная стоимость такой монеты — от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов, особенно если она находится в хорошем состоянии.
3. Монета «25 рублей 1908 года»
Данная редкая серебряная монета также считается одной из самых дорогих в российской нумизматике. Она обычно оценивается в пределах от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов, в зависимости от ее состояния и редкости.
4. Монета «Полтинник 1927 года»
Этот экземпляр имеет высокую стоимость из-за своей редкости и высокого спроса среди коллекционеров. Цена монеты может колебаться от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов, в зависимости от ее состояния и популярности среди коллекционеров.
5. Монета «Дукат 1701 года»
Эта золотая монета рубежа
6. Монета «10 рублей 1897 года Николай II»
Эта серебряная монета имеет высокую ценность из-за своей исторической значимости и редкости, особенно если она находится в хорошем состоянии. Стоимость — около 500−2000 долларов в зависимости от состояния.
7. Монета «5 копеек 1791 года»
Это один из старейших русских монетных знаков, который имеет большую ценность для нумизматов из-за своего возраста и антикварной ценности. Цена такой монеты — от 1000 до 5000 долларов, опять же зависит от состояния.
8. Монета «5 рублей 1836 года»
Приблизительная стоимость этой монеты может быть от 500 до 3000 долларов, в зависимости от общего состояния.
9. Монета «Полтинник 1810 года»
Это одна из исторически значимых и редких, что делает ее среди коллекционеров очень востребованной. Стоимость может колебаться от 1000 до 5000 долларов в зависимости от ее состояния и спроса на рынке нумизматики.
При покупке или продаже ценных монет Денис Перепелица рекомендует обязательно обращаться к специализированным нумизматам или профессиональным антикварным экспертам для проведения оценки и защиты от подделок.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева