Экономисты предложили ЦБ пересмотреть схему определения курса юаня

Экономисты, опрошенные «Ведомостями», выражают обеспокоенность в связи с расширением спреда курса юаня на внутренних и внешних рынках. Они предлагают ЦБ рассмотреть возможность установления официального курса китайской валюты не по результатам биржевых торгов, как это принято в настоящее время, а по внебиржевым сделкам, аналогично подходу с долларом и евро.
С начала недели наблюдается заметный разрыв между кросс-курсом юаня к доллару в России (основанный на официальном курсе доллара к рублю и курсе юаня к рублю на Московской бирже) и курсом юаня к доллару на международном валютном рынке. В частности, к пятнице этот спред достиг почти 3%, что является нетипичным явлением для внутреннего рынка.
Аналитики из «Ингосстрах-инвестиций», Совкомбанка, «Ренессанс капитала» и «Эксперт РА» объясняют такую ситуацию тем, что курсы основных валют в России формируются в отдельных, слабо связанных сегментах валютного рынка — биржевом и внебиржевом. Эти специалисты указывают, что сложности в международных расчетах приводят к искажению понимания справедливого валютного курса и подрывают доверие к официальной статистике Центробанка.
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