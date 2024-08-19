Экономисты предложили ЦБ пересмотреть схему определения курса юаня

С начала недели наблюдается заметный разрыв между кросс-курсом юаня к доллару в России (основанный на официальном курсе доллара к рублю и курсе юаня к рублю на Московской бирже) и курсом юаня к доллару на международном валютном рынке. В частности, к пятнице этот спред достиг почти 3%, что является нетипичным явлением для внутреннего рынка.