Часть квартир на вторичном рынке подешевеют в конце лета: где они расположены

Кроме того, может вырасти размер предоставляемого продавцами при личной встрече с потенциальным покупателем дисконта. Сейчас он в среднем не превышает 2−5%, а осенью может вырасти до 5−7% и даже до 10−20% у тех, кто спешит с продажей. Но эти скидки будут делать продавцы, которые намерены оперативно выйти на сделку по личным причинам. Например, при срочном переезде или желании скорее приобрести квартиру большей площади.