Часть квартир на вторичном рынке подешевеют в конце лета: где они расположены

С середины августа на фоне активизации делового сезона люди, которые не успели в начале лета закрыть вопрос с покупкой недвижимости, будут вновь пытаться его решить.
Вместе с тем в конце лета рынок «вторички» будет испытывать сезонное снижение предложения. К тому же при высокой инфляции и текущей ставке Банка России у продавцов, скорее всего, не появится желания опускать цены. Поэтому они могут сконцентрироваться на сдаче квартир в аренду для получения стабильного дохода.
Падать в цене будут лишь самые невостребованные с точки зрения транспортной и социальной инфраструктуры объекты. Продавцы могут захотеть избавиться от них как от неликвида для скорейшего вложения полученных средств в банк под текущую высокую ставку по депозитам (сейчас она в среднем составляет 19% годовых).
Например, в Москве к таким объектам относятся находящиеся в 30 минутах ходьбы пешком от МЦД либо метро, с имеющейся в квартале единственной торговой точкой, что типично для новых районов и ЖК, а также те, где рядом нет поликлиники или больницы, а есть лишь амбулатория либо фельдшер.
Также упасть в цене могут квартиры в районах, где предложение для массового сегмента перенасыщено. На продажу там одномоментно выставлено большое число объектов и поэтому возникает высокая конкуренция между продавцами. В Москве к таким районам относятся, например, Гольяново, Некрасовка, а также отдельные поселения в Троицком и Новомосковском административных округах.
Кроме того, может вырасти размер предоставляемого продавцами при личной встрече с потенциальным покупателем дисконта. Сейчас он в среднем не превышает 2−5%, а осенью может вырасти до 5−7% и даже до 10−20% у тех, кто спешит с продажей. Но эти скидки будут делать продавцы, которые намерены оперативно выйти на сделку по личным причинам. Например, при срочном переезде или желании скорее приобрести квартиру большей площади.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Лесничая