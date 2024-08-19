Цены на шоколад останутся высокими, несмотря на рост урожая какао в Африке

Агентство Bloomberg сообщает об увеличении урожая какао в Кот-д’Ивуаре после негативного предыдущего сезона. Благоприятные погодные условия и использование пестицидов позволят фермерам собрать значительно больше продукции, чем в предыдущем сезоне. Это спасет регион от дефицита поставок, который привел к рекордному росту цен на какао в этом году.