Цены на шоколад останутся высокими, несмотря на рост урожая какао в Африке

Агентство Bloomberg сообщает об увеличении урожая какао в Кот-д’Ивуаре после негативного предыдущего сезона. Благоприятные погодные условия и использование пестицидов позволят фермерам собрать значительно больше продукции, чем в предыдущем сезоне. Это спасет регион от дефицита поставок, который привел к рекордному росту цен на какао в этом году.
Тем не менее, долгосрочные проблемы, в том числе неизлечимые болезни деревьев и изменения климата, продолжают угрожать индустрии какао. Поставщики какао бобов сталкиваются с трудностями в обучении сотрудников и ограниченными ресурсами для борьбы с распространением инфекции. К тому же, международные регуляторы по защите лесов затрудняют расширение ферм.
Несмотря на положительные прогнозы по увеличению производства, цены на какао остаются высокими. Некоторые фермеры в Камеруне и Нигерии, напротив, извлекают выгоду из текущих цен, в то время как их коллеги в Кот-д’Ивуаре и Гане продолжают бороться с низкими доходами и угрозой незаконной добычи ресурсов.
Фермеры в Гане и Кот-д’Ивуаре зарабатывают от $2 100 до $2 500 за тонну какао, что составляет менее трети от конечной цены продукта. В интервью Bloomberg несколько фермеров отметили необходимость повышения цен на уровне плантаций для поддержки выращивания какао.
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