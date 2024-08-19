Белый дом намерен придать стратегиям госАО больше осмысленности

Белый дом намерен скорректировать модель управления госкомпаниями, встроив их в деятельность по достижению национальных целей развития, следует из опубликованных распоряжения и постановления правительства. Речь идет о новой методике разработки и утверждения стратегий развития компаний с государственным участием. Как поясняют в Минфине, новый подход позволит сделать из этих документов «работающий, функциональный инструмент планирования». Отметим, ранее чиновники не раз критиковали подход госкомпаний к выполнению возложенных на них государством задач, отмечая декларативный характер целей в стратегических документах.
До сих пор самые значимые задачи правительство ставило госкомпаниям в виде директив. Однако применение этого инструмента подходит для оперативного управления, тогда как правительство рассчитывает вовлечь госкомпании в активное выполнение стратегических целей (в том числе из-за ограниченности бюджетных ресурсов для решения масштабных задач по трансформации экономики).
Поэтому Белый дом уже полтора года перестраивает систему управления госкомпаниями. За это время развернут сбор детализированных данных об их работе, включая информацию о выплате дивидендов и использовании оставшейся прибыли. Эти данные уже «погружены» в систему динамического мониторинга ГАС «Управление», с помощью которой корректируются требования по участию госкомпаний в достижении национальных целей (см. «Ъ» от 19 июня).
В Минфине поясняют, что ключевой особенностью нового подхода станет объединение стратегии развития компании и долгосрочных программ развития — теперь у госАО будет единый документ. «Это позволит более глубоко интегрировать цели компаний и методы их достижения, а также оптимизирует процесс подготовки объединенного документа», — добавляют в ведомстве. Госкомпаниям также будет проще согласовывать стратегии развития.
Заместитель директора департамента регулирования имущественных отношений Минфина Елена Точеная поясняла ранее, что новый подход поможет исключить ситуации, когда стратегия утрачивала актуальность уже к моменту ее утверждения. Акцент в новых стратегиях будет смещен с путей достижения целей на конечные результаты, что сделает документы более гибкими. При разработке стратегий будут применяться методы сценарного планирования и математического прогнозирования — до сих пор такие инструменты использовали только самые крупные государственные АО.
Чтобы подход к выполнению требований стратегий не был формальным, правительство намерено синхронизировать стратегические цели и ключевые показатели эффективности, то есть увязать целеполагание и вознаграждение менеджмента госАО. Кроме того, будет внедрен аудит реализации стратегий отдельных крупнейших компаний. Выбирать аудитора среди госорганов будет правительство, Минфин предлагает определить таким органом Федеральное казначейство. В начале 2025 года финансовое ведомство обещает представить новый стандарт аудита стратегий, а также создать совместно с казначейством систему контроля и анализа реализации этих документов планирования.