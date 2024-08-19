Белый дом намерен придать стратегиям госАО больше осмысленности

Заместитель директора департамента регулирования имущественных отношений Минфина Елена Точеная поясняла ранее, что новый подход поможет исключить ситуации, когда стратегия утрачивала актуальность уже к моменту ее утверждения. Акцент в новых стратегиях будет смещен с путей достижения целей на конечные результаты, что сделает документы более гибкими. При разработке стратегий будут применяться методы сценарного планирования и математического прогнозирования — до сих пор такие инструменты использовали только самые крупные государственные АО.