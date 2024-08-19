АвтоВАЗ и ГАЗ возобновили производство автомобилей

На АвтоВАЗе отпуск длился с 29 июля по 18 августа. За это время на заводе и его дочерних предприятиях проводились работы по модернизации, ремонту и обслуживанию оборудования, а также мероприятия, связанные с улучшением условий труда. В производство инвестировали около 600 млн рублей, это рекордная за последние годы сумма.
Как рассказывал глава АвтоВАЗа Максим Соколов, за три недели планировалось выполнить более 10 тыс. задач. Часть из них была направлена на подготовку к запуску в Тольятти Lada Aura и российского электромобиля e-Largus в Ижевске в III квартале текущего года, а также на модернизацию линии Granta под старт производства Iskra в начале 2025 года.
Горьковский автозавод, который лидирует по выпуску легких коммерческих автомобилей в России, находился в отпуске с 5 по 18 августа. За это время на сборочных и автокомпонентных производствах шла модернизация оборудования, во всех подразделениях велись ремонтные и пусконаладочные работы, которые невозможно организовать без остановки производства.
5 августа сразу три предприятия российского автопрома вышли из корпоративного отпуска. С 22 июля по 4 августа «Автозавод Санкт-Петербург» (бывший Nissan; выпускает кроссоверы Xcite) и автозавод «Москвич» находились в корпоративном отпуске. Сотрудники УАЗа отдыхали с 29 июля по 4 августа.