АвтоВАЗ и ГАЗ возобновили производство автомобилей

Как рассказывал глава АвтоВАЗа Максим Соколов, за три недели планировалось выполнить более 10 тыс. задач. Часть из них была направлена на подготовку к запуску в Тольятти Lada Aura и российского электромобиля e-Largus в Ижевске в III квартале текущего года, а также на модернизацию линии Granta под старт производства Iskra в начале 2025 года.