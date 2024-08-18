Топ-3 самых дорогих для отдыха мест в России

Как отмечает эксперт, если в первых двух случаях высокая стоимость отдыха связана, прежде всего, с уникальностью, эксклюзивностью отдыха, малым количеством средств размещения, а также высокой стоимостью авиабилетов в сезон отпусков, то в случае Краснодарского края высокие цены — это последствия высокого спроса российских туристов в летне-осенний период. В это время в регионе наблюдается нехватка номерного фонда, а также повышенный спрос на авиабилеты.