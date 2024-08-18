Топ-3 самых дорогих для отдыха мест в России

В 2024 году в России дороже всего отдыхать в Республике Алтай, Камчатском крае и Краснодарском крае. Об этом рассказал доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев.
По его словам, стоимость отдыха внутри страны складывается из стоимости билетов на поезд/самолет, выбора средства размещения, а также питания и экскурсионной программы.
Если рассматривать пакетные туры в российские регионы от туроператоров с размещением и питанием в 4−5-звездочных гостиницах, то в этом году топ-3 направлений по дороговизне составляют:
- Республика Алтай — стоимость недели отдыха на двоих без перелета начинается от 108 тысяч рублей;
- Камчатский край — неделя отдыха на двоих составит не менее 110 тысяч рублей;
- Краснодарский край — в летний сезон стоимость путевки на двоих может варьироваться от 70 до 110 тысяч рублей.
Как отмечает эксперт, если в первых двух случаях высокая стоимость отдыха связана, прежде всего, с уникальностью, эксклюзивностью отдыха, малым количеством средств размещения, а также высокой стоимостью авиабилетов в сезон отпусков, то в случае Краснодарского края высокие цены — это последствия высокого спроса российских туристов в летне-осенний период. В это время в регионе наблюдается нехватка номерного фонда, а также повышенный спрос на авиабилеты.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева