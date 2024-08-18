Россиянам разъяснили, как получить выплаты для подготовки к школе

«Тем не менее, единовременные выплаты на подготовку к школе могут быть введены на региональном уровне для отдельных категорий семей, таких как многодетные или малоимущие. В некоторых регионах помощь предоставляется всем школьникам. Размер и условия выплат, а также порядок их оформления зависят от решения конкретного субъекта Российской Федерации. О положенных в регионе выплатах можно узнать через сайт Госуслуг, в МФЦ или в местной Соцзащите», — объяснил парламентарий.
Так, например, в Московской области: положено 3 тыс. руб. на каждого школьника для многодетных семей, 10 тыс. руб. для малоимущих многодетных семей. В Санкт-Петербурге — 10 тыс. руб. для каждого школьника из многодетной семьи, включая первоклассников. В Тюменской области — 14 989 ₽ для школьников из многодетных семей, при условии что доход не превышает прожиточный минимум для трудоспособного населения.
В Новосибирской области — 4 тыс. руб. для школьников из многодетных семей при подаче заявления до 1 сентября. 5 500 ₽ для первоклассников из таких семей. Костромская область — 5 тыс. руб. раз в два года на каждого школьника из многодетной семьи, включая первоклассников. Курганская область — 5 тыс. руб. ежегодно для школьников из многодетных семей.
Брянская область — 10 тыс. руб. ежегодно для детей из многодетных семей, без учета дохода. Челябинская область — 10 тыс. руб. на каждого школьника в многодетной семье, при условии, что среднедушевой доход не превышает двукратного прожиточного минимума для трудоспособного населения региона.
Свердловская область — 6 тыс. руб. раз в два года на каждого школьника из многодетной семьи, если доход не превышает двукратный прожиточный минимум. Республика Хакасия — 2 500 ₽ ежегодно на каждого школьника из многодетной семьи. До 15 лет выплаты проходят в беззаявительном порядке, старше 15 лет — по заявлению. Смоленская область — 5 тыс. руб. ежегодно на каждого школьника для семей с 3 и 4 детьми при условии, что доход на человека не превышает 1,5 прожиточного минимума. В семьях с 5 и более детьми выплаты предоставляются без учета дохода.
«Проверьте наличие школьных выплат в вашем регионе уже сейчас, чтобы не опоздать с подачей заявления. В некоторых регионах есть ограничения по дате обращения, от которых может зависеть сумма выплат», — пояснил Чаплин.