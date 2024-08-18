Россиянам разъяснили, как получить выплаты для подготовки к школе

Свердловская область — 6 тыс. руб. раз в два года на каждого школьника из многодетной семьи, если доход не превышает двукратный прожиточный минимум. Республика Хакасия — 2 500 ₽ ежегодно на каждого школьника из многодетной семьи. До 15 лет выплаты проходят в беззаявительном порядке, старше 15 лет — по заявлению. Смоленская область — 5 тыс. руб. ежегодно на каждого школьника для семей с 3 и 4 детьми при условии, что доход на человека не превышает 1,5 прожиточного минимума. В семьях с 5 и более детьми выплаты предоставляются без учета дохода.