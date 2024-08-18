Россиянам рассказали, какие документы надо проверить при съеме квартиры

«В ней квартирант заинтересован не меньше хозяина: внимательно сверьте предметы и их состояние в списке с реальными, нелишним будет сделать фото, чтобы потом вам не предъявили незаслуженные претензии о порче, износе или исчезновении каких-то вещей», — говорит она.