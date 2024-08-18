Россиянам рассказали, какие документы надо проверить при съеме квартиры

Если вы решили при съеме квартиры обойтись без содействия профессионалов из серьезной риэлторской компании, необходимо соблюдать основные правила при сделке, отмечает эксперт.
Прежде всего, нужны только оригиналы паспорта и документа о праве собственности на сдаваемую квартиру. Копии даже не рассматривайте. Во-вторых, советует Поякова, съемщику следует записать контактные данные не только собственника, но и его родственников или друзей на случай экстренных ситуаций.
Если жилплощадь сдается по доверенности, следует внимательно изучить документ. По словам Поляковой, при отсутствии разрешения доверенному лицу получать плату за проживание, вопрос нужно прояснять с собственником.
В договоре необходимо прописать сумму ставки найма и даты ее внесения, порядок оплаты коммунальных услуг, а также указать, на какой срок снимается жилплощадь — при отсутствии такой пометки договор найма будет считаться заключенным на пять лет.
Полякова также советует произвести опись имущества.
«В ней квартирант заинтересован не меньше хозяина: внимательно сверьте предметы и их состояние в списке с реальными, нелишним будет сделать фото, чтобы потом вам не предъявили незаслуженные претензии о порче, износе или исчезновении каких-то вещей», — говорит она.
Если оплата проживания будет производиться наличными, обязательно берите у собственника расписки в получении денег, заключает эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева