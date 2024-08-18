Ленинградский военный округ требует взыскать 49,5 млн рублей с ВСК

Согласно материалам картотеки, юрлицом Ленинградского военного округа 15 августа было подано 10 исков к ВСК на сумму в 49,454 млн рублей. В качестве третьего лица во всех случаях указывается Федеральное казенное предприятие (ФКП) «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации».
В настоящее время суд принял к производству три из них: самый крупный из десяти исков на сумму в 12,645 млн рублей, а также иски на 6,951 млн рублей и на 875,2 тыс. рублей. Судебные заседания по ним назначены на начало декабря 2024 года.
Согласно данным сайта ВСК, в компанию входят предприятия и организации разных форм собственности, которые выполняют задачи в интересах Вооруженных сил России на всей территории страны. Вертикально выстроенную систему управления ВСК МО РФ возглавляют департамент строительства Минобороны и ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ».