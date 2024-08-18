Каким будет курс рубля на неделе с 19 по 25 августа 2024: прогноз эксперта

Сальдо первичных и вторичных доходов составило -$4,4 млрд (после -$1,9 млрд в среднем в январе-июне) в основном из-за начисления дивидендов нерезидентам. В результате сальдо счета текущих операций в июле составило -$0,5 млрд после $5,1 млрд в июне и $6,7 млрд/мес. в среднем в первом полугодии 2024 г. На следующей неделе курс доллара США, вероятно, будет находиться в коридоре 87,5−89 ₽, биржевой курс юаня — около 12 ₽ Также в 20-х числах августа может начать формироваться тенденция к укреплению рубля на фоне подготовки к налоговому периоду.