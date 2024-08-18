Каким будет курс рубля на неделе с 19 по 25 августа 2024: прогноз эксперта

На прошедшей неделе динамика курса рубля характеризовалась повышенной волатильностью. Локальный пик ослабления национальной валюты к доллару США пришелся на вторник, когда официальный курс доллара впервые с конца апреля был установлен выше отметки 92.5 ₽, отмечаел Ващелюк.
Резкое снижение курса рубля в начале недели с 12 по 18 августа оказалось временным и, вероятно, было вызвано геополитическими и санкционными факторами. Не исключено, что часть иностранных банков по-прежнему ориентировалась на 13 августа как на дату завершения сделок с ММВБ, несмотря на его перенос на 12 октября.
К концу недели ситуация на валютном рынке стабилизировалась. По итогам недели официальный курс доллара США вырос на 1% и составил 88,9 ₽, официальный курс юаня был зафиксирован на уровне 12,05 ₽ (+1,4% за неделю).
«Предварительные июльские данные по платежному балансу свидетельствовали о снижении экспорта и росте импорта по сравнению с уточненными итогами июня. Экспорт товаров и услуг снизился до $35,8 млрд (-$2,7 млрд к июню и -$1,9 млрд к среднему значению в январе-июне 2024 г.), импорт — увеличился до $31,9 млрд (+$1,2 млрд к июню и +$2,8 млрд к среднему значению в январе-июне 2024 г.)». — обратила внимание аналитик.
Сальдо первичных и вторичных доходов составило -$4,4 млрд (после -$1,9 млрд в среднем в январе-июне) в основном из-за начисления дивидендов нерезидентам. В результате сальдо счета текущих операций в июле составило -$0,5 млрд после $5,1 млрд в июне и $6,7 млрд/мес. в среднем в первом полугодии 2024 г. На следующей неделе курс доллара США, вероятно, будет находиться в коридоре 87,5−89 ₽, биржевой курс юаня — около 12 ₽ Также в 20-х числах августа может начать формироваться тенденция к укреплению рубля на фоне подготовки к налоговому периоду.
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