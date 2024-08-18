Крупнейшие горнодобывающие компании потеряли $100 млрд из-за падения цен на железо

По данным ценового агентства Argus, цена железной руды для поставки в Циндао составляет $92,2 за тонну — это самый низкий уровень с ноября 2022 года, также он ниже ключевой отметки $100 за тонну, ниже которой значительная часть производства становится убыточной. «Рынки обоснованно беспокоятся по поводу того, что цены на железную руду могут оставаться ниже $100 в ближайшем будущем», — отмечает директор по исследованиям в сфере энергетики и горнодобычи Commonwealth Bank Вивек Дхар. На этой неделе глава крупнейшего в мире производителя стали китайской Baowu Steel Ху Ванмин также заявил, что сектор находится в кризисе, который будет «более долгим, жестким и трудным», чем спады на рынке в 2008 и 2015 годах.