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Зоопарк на бирже: кто такие быки, волки, медведи и почему сдохла кошка?

В обиходе инвесторов так много сленга, основанного на животных, что фондовый рынок можно рассматривать как заповедник: быки борются с медведями, хомяки режут лосей, за происходящим наблюдают мирно проплывающие киты и парящие лебеди, а на фоне скачут дохлые кошки… Если вы не сразу поняли аллегорий, аналитики Market Power устроят вам экскурсию по этому фондовому зоопарку!

Быки.

Так на биржевом сленге называют инвесторов, которые «играют на повышение» — торгуют в лонг.

Допустим, инвестор купил 10 акций по ₽100. Дождался, пока их цена вырастет до ₽150, и продал. Чистая прибыль (до налогов!) — ₽500.

Образ, очевидно, родился на ассоциациях: быки поднимают своих противников на рога, вверх. Инвесторы, покупая ценные бумаги, тоже двигают котировки вверх.

Медведи

Инвесторов, которые играют на понижение, называют медведями. И неслучайно.

Допустим, инвестор взял взаймы у брокера 5 акций по ₽100 и продал их. А когда цена этих бумаг упала до ₽80, то снова купил их и вернул брокеру. Чистая прибыль (до налогов и комиссии брокеру!) — ₽100.

Ассоциация такая: медведи бьют противника лапами сверху вниз. Так и инвесторы, открывая короткие позиции, продают бумаги, двигают их котировки вниз.

Отскок дохлой кошки

От оригинальной фразы dead cat bounce. Имеется в виду актив, который во время падения показал небольшой рост, а затем продолжил падать. Небольшой рост и есть отскок дохлой кошки.

Например, акции компании упали на 10%, а затем поднялись на 3%. Инвесторы рассчитывают купить акции в дешевой позиции и ожидают дальнейший рост, но акции идут вниз на 17%.

Ассоциация суровая: упав с большой высоты, кошка не выживет, но немного отскочит от земли.

Зарезать лося

Русское «лось» просто созвучно с английским словом loss — убыток. Зарезать лося — значит закрыть убыточную позицию и зафиксировать убыток.

Но иногда резать лосей полезно. Допустим, вы весь год совершали прибыльные сделки с ценными бумагами. К концу года по прибыли, которую вы зафиксировали, образуется налог.

Но у вас в портфеле есть акции, которые упали в цене. Пока что это бумажный убыток. Продав эти бумаги, вы зафиксируете убыток, и он уменьшит сумму общего финансового результата по всем бумагам. Финансовый результат меньше — меньше налог!

Хомяки

Хомяками на фондовом рынке называют тех, кто склонен принимать эмоциональные решения, совершать сделки по первой рекомендации из интернета и понятия не имеет о фундаментальном анализе рынка и долгосрочной стратегии.

Хомякам чаще всех остальных биржевых игроков приходится резать лосей, потому что необдуманные инвестиции чаще всего заканчиваются убытками.

Киты

Киты — игроки с большим количеством денег и ценных бумаг, которые могут оказывать влияние на рынок. Кит своей большой денежной «котлетой» может толкать рынок как вверх, так и вниз, доставляя неудобства мелким инвесторам.

Ассоциация простая: кит — самое большое млекопитающее в мире. А еще таких игроков на бирже иногда называют «слонами». Тоже, само собой, из-за размера.

Черные лебеди

Черные лебеди на бирже — это события, которые сложно (если вообще возможно) предсказать, но которые имеют огромные последствия. Например, коронавирус в 2020 году или крах ипотечного рынка США в 2008, который повлек за собой мировой финансовый кризис.

Заплывают черные лебеди не только на биржу — это может быть любое труднопрогнозируемое событие, которое оставляет масштабный след. Концепцию придумал бывший трейдер Нассим Николас Талеб в книге «Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости».

Волки

Обычно волками на фондовом рынке называют игроков, которые зарабатывают неэтичными или незаконными методами. Самый известный пример: Джордан Белфорт, автор книги «Волк с Уолл-стрит», по которой снят знаменитый фильм.

В случае Белфорта это была стратегия Pump&Dump — мы уже рассказывали о ней. Но волков бояться — на фондовый рынок не ходить. Чтобы не стать добычей «санитаров биржи», нужно принимать обдуманные решения и доверять только проверенным источникам. Да-да, таким как Market Power.

Собаки Доу

Собаки Доу от английского Dogs of the Dow — исключительно американский термин с интересной историей.

Собаки Доу — инвестиционная стратегия, которая строится на ежегодной покупке десяти акций с самой высокой дивидендной доходностью из индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Стратегию придумал Майкл О’Хиггинс и описал в книге 1991 года и на авторском сайте «Собаки Доу».

Текст написан аналитиками Market Power специально для проекта Финансы Mail

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».