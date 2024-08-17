Зоопарк на бирже: кто такие быки, волки, медведи и почему сдохла кошка?

В обиходе инвесторов так много сленга, основанного на животных, что фондовый рынок можно рассматривать как заповедник: быки борются с медведями, хомяки режут лосей, за происходящим наблюдают мирно проплывающие киты и парящие лебеди, а на фоне скачут дохлые кошки… Если вы не сразу поняли аллегорий, аналитики Market Power устроят вам экскурсию по этому фондовому зоопарку!