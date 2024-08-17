Зоопарк на бирже: кто такие быки, волки, медведи и почему сдохла кошка?

Быки.
Так на биржевом сленге называют инвесторов, которые «играют на повышение» — торгуют в лонг.
Допустим, инвестор купил 10 акций по ₽100. Дождался, пока их цена вырастет до ₽150, и продал. Чистая прибыль (до налогов!) — ₽500.
Образ, очевидно, родился на ассоциациях: быки поднимают своих противников на рога, вверх. Инвесторы, покупая ценные бумаги, тоже двигают котировки вверх.
Медведи
Инвесторов, которые играют на понижение, называют медведями. И неслучайно.
Допустим, инвестор взял взаймы у брокера 5 акций по ₽100 и продал их. А когда цена этих бумаг упала до ₽80, то снова купил их и вернул брокеру. Чистая прибыль (до налогов и комиссии брокеру!) — ₽100.
Ассоциация такая: медведи бьют противника лапами сверху вниз. Так и инвесторы, открывая короткие позиции, продают бумаги, двигают их котировки вниз.
Отскок дохлой кошки
От оригинальной фразы dead cat bounce. Имеется в виду актив, который во время падения показал небольшой рост, а затем продолжил падать. Небольшой рост и есть отскок дохлой кошки.
Например, акции компании упали на 10%, а затем поднялись на 3%. Инвесторы рассчитывают купить акции в дешевой позиции и ожидают дальнейший рост, но акции идут вниз на 17%.
Ассоциация суровая: упав с большой высоты, кошка не выживет, но немного отскочит от земли.
Зарезать лося
Русское «лось» просто созвучно с английским словом loss — убыток. Зарезать лося — значит закрыть убыточную позицию и зафиксировать убыток.
Но иногда резать лосей полезно. Допустим, вы весь год совершали прибыльные сделки с ценными бумагами. К концу года по прибыли, которую вы зафиксировали, образуется налог.
Но у вас в портфеле есть акции, которые упали в цене. Пока что это бумажный убыток. Продав эти бумаги, вы зафиксируете убыток, и он уменьшит сумму общего финансового результата по всем бумагам. Финансовый результат меньше — меньше налог!
Хомяки
Хомяками на фондовом рынке называют тех, кто склонен принимать эмоциональные решения, совершать сделки по первой рекомендации из интернета и понятия не имеет о фундаментальном анализе рынка и долгосрочной стратегии.
Хомякам чаще всех остальных биржевых игроков приходится резать лосей, потому что необдуманные инвестиции чаще всего заканчиваются убытками.
Киты
Киты — игроки с большим количеством денег и ценных бумаг, которые могут оказывать влияние на рынок. Кит своей большой денежной «котлетой» может толкать рынок как вверх, так и вниз, доставляя неудобства мелким инвесторам.
Ассоциация простая: кит — самое большое млекопитающее в мире. А еще таких игроков на бирже иногда называют «слонами». Тоже, само собой, из-за размера.
Черные лебеди
Черные лебеди на бирже — это события, которые сложно (если вообще возможно) предсказать, но которые имеют огромные последствия. Например, коронавирус в 2020 году или крах ипотечного рынка США в 2008, который повлек за собой мировой финансовый кризис.
Заплывают черные лебеди не только на биржу — это может быть любое труднопрогнозируемое событие, которое оставляет масштабный след. Концепцию придумал бывший трейдер Нассим Николас Талеб в книге «Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости».
Волки
Обычно волками на фондовом рынке называют игроков, которые зарабатывают неэтичными или незаконными методами. Самый известный пример: Джордан Белфорт, автор книги «Волк с Уолл-стрит», по которой снят знаменитый фильм.
В случае Белфорта это была стратегия Pump&Dump — мы уже рассказывали о ней. Но волков бояться — на фондовый рынок не ходить. Чтобы не стать добычей «санитаров биржи», нужно принимать обдуманные решения и доверять только проверенным источникам. Да-да, таким как Market Power.
Собаки Доу
Собаки Доу от английского Dogs of the Dow — исключительно американский термин с интересной историей.
Собаки Доу — инвестиционная стратегия, которая строится на ежегодной покупке десяти акций с самой высокой дивидендной доходностью из индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA).
Стратегию придумал Майкл О’Хиггинс и описал в книге 1991 года и на авторском сайте «Собаки Доу».
Текст написан аналитиками Market Power специально для проекта Финансы Mail
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».