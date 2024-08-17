Уфимское моторостроительное предприятие подало иск к ОАК на 7 млрд руб

Иск пока не принят к производству. Его подробности неизвестны. Вместе с тем уфимское предприятие подало два заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. В них ОАК фигурирует в качестве иных лиц.
«ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» позиционирует себя как разработчик и крупнейший производитель газотурбинных двигателей в России. Разрабатывает, производит и обслуживает турбореактивные авиационные двигатели, производит и ремонтирует узлы вертолетной техники, выпускает оборудование для нефтегазовой промышленности. В объединении работают больше 25 тыс. человек. ОАК среди прочего производит самолеты «Су», «МиГ», Superjet 100 и МС-21.