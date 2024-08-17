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Уфимское моторостроительное предприятие подало иск к ОАК на 7 млрд руб

В Арбитражный суд Москвы поступил иск «ОДК — Уфимское моторостроительное производственное объединение» к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех»). Сумма требований составляет около 7,1 млрд руб.

Источник: РИА "Новости"

Иск пока не принят к производству. Его подробности неизвестны. Вместе с тем уфимское предприятие подало два заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. В них ОАК фигурирует в качестве иных лиц.

«ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» позиционирует себя как разработчик и крупнейший производитель газотурбинных двигателей в России. Разрабатывает, производит и обслуживает турбореактивные авиационные двигатели, производит и ремонтирует узлы вертолетной техники, выпускает оборудование для нефтегазовой промышленности. В объединении работают больше 25 тыс. человек. ОАК среди прочего производит самолеты «Су», «МиГ», Superjet 100 и МС-21.