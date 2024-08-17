«ТКС Холдинг» получил контроль над 99,4% Росбанка

В мае акционеры «ТКС Холдинга» одобрили интеграцию Росбанка в группу и проведение допэмиссии. Группа ожидает закрытия сделки до конца третьего квартала 2024 года. Президент «Интерроса» Владимир Потанин, компания которого числится основным акционером Т-банка и Росбанка, говорил, что обе кредитные организации сохранят лицензии, бренды и команды.