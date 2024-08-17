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«ТКС Холдинг» получил контроль над 99,4% Росбанка

«ТКС Холдинг» приобрел 91,9% акций Росбанка. С учетом купленных ранее активов компания получила контроль над 99,4% всех акций банка. Холдинг также направил оферту на выкуп оставшихся 0,6% Росбанка.

Источник: Агентство «Москва»

«15 августа 2024 года эмитент приобрел 1 425 646 181 акцию ПАО “Росбанк”, что составляет 91,8941% от общего количества акций… Суммарное количество обыкновенных акций ПАО “Росбанк”, принадлежащих эмитенту и его аффилированным лицам, составило 1 542 190 070 штук (99,4062% общего количества акций ПАО “Росбанк”)», — говорится в сообщении на сайте раскрытия корпоративной информации.

В мае акционеры «ТКС Холдинга» одобрили интеграцию Росбанка в группу и проведение допэмиссии. Группа ожидает закрытия сделки до конца третьего квартала 2024 года. Президент «Интерроса» Владимир Потанин, компания которого числится основным акционером Т-банка и Росбанка, говорил, что обе кредитные организации сохранят лицензии, бренды и команды.