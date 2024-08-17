Посол: Иран готов проводить российский газ через свою территорию

В июне «Газпром» и иранская National Iranian Gas Company подписали стратегический меморандум о поставках газа, его детали не раскрывались. В том же месяце министр нефтяной промышленности страны Джавад Оуджи сообщил, что в рамках соглашения Иран планирует получать до 300 млн куб. м трубопроводного газа из РФ в сутки. Годовые объемы поставок могут составить до 109,5 млрд куб. м в год.