Невозвратный тариф могут ввести в российских гостиницах

Новая мера предусматривает, что при выборе номера в гостинице и заблаговременном бронировании, исполнитель заказа (отель или другое метро размещения — прим. «ВМ») в праве удержать оплату номера в полном или частичном объеме при незаселении потребителя. О такой возможности человека должны уведомить до заселения и составления договора о бронировании.
При этом уточняется, что такая гарантия позволит пользователю сэкономить на размещении, а владельцы заведений смогут более точно рассчитать издержки, следует из текста проекта.
Лето подходит к концу, и осень не за горами. Но и в сентябре можно отдохнуть и погреться под солнечными лучами. Эксперт по туризму Николай Мельник в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, куда можно отправиться в бюджетный отпуск в начале осени.
Туристический поезд «Рица» отправится в путь по городам юга России и Абхазии 18 октября. Путешественники получат возможность увидеть множество достопримечательностей, а также попробовать множество блюд местной кухни.