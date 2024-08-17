Невозвратный тариф могут ввести в российских гостиницах

Лето подходит к концу, и осень не за горами. Но и в сентябре можно отдохнуть и погреться под солнечными лучами. Эксперт по туризму Николай Мельник в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, куда можно отправиться в бюджетный отпуск в начале осени.