Китай столкнулся с резким оттоком иностранных инвестиций

Более четверти всех вложений пришлось на китайский производственный сектор. За семь месяцев зарубежные инвесторы направили в него 154,5 млрд юаней.
При этом значительный прирост прямых иностранных инвестиций в КНР наблюдался со стороны Германии. За период ФРГ нарастила вложения на 26,4% в годовом выражении. Также заметно увеличил инвестиции Сингапур — на 11% год к году.
Количество зарегистрированных новых предприятий с участием иностранного капитала в Китае по итогам семи месяцев выросло на 11,4% и превысило 31,65 тыс.
До этого стало известно, что Россия за июнь сократила свои вложения в американские гособлигации до $44 млн. Крупнейшим держателем госдолга США остается Япония.
Ранее сообщалось, что доля евро и доллара во внешних расчетах России рекордно сократилась.