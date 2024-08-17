Китай столкнулся с резким оттоком иностранных инвестиций

Объем прямых иностранных инвестиций в Китай по итогам января — июля сократился на 29,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 539,47 млрд юаней или порядка $75,3 млрд. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные минторга КНР.