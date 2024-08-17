Как зарегистрироваться в центре занятости в 2024 году

доплату к пособию по безработице (в размере 850 рублей);

доплату к пособию по безработице (в размере 850 рублей);

доплату к пособию по безработице (в размере 850 рублей);

компенсацию расходов за пользование услугами общественного транспорта (в размере 1650 рублей. Предоставляется гражданам, не имеющим права бесплатного проезда на транспорте общего пользования);

компенсацию расходов за пользование услугами общественного транспорта (в размере 1650 рублей. Предоставляется гражданам, не имеющим права бесплатного проезда на транспорте общего пользования);

компенсацию расходов за пользование услугами общественного транспорта (в размере 1650 рублей. Предоставляется гражданам, не имеющим права бесплатного проезда на транспорте общего пользования);

материальную помощь в период временной нетрудоспособности безработного, утратившего право на пособие по безработице;

материальную помощь в период временной нетрудоспособности безработного, утратившего право на пособие по безработице;

материальную помощь в период временной нетрудоспособности безработного, утратившего право на пособие по безработице;