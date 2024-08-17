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Как зарегистрироваться в центре занятости в 2024 году

Подробная инструкция по регистрации в центре занятости в 2024 году и условия получения пособия по безработице. Рассказываем, как встать на учет и какие документы потребуются.

Источник: Freepik

Для того чтобы встать на учет и получать пособие по безработице необходимо, чтобы гражданин был официально признан безработным. Сделать это можно в своем регионе — по месту регистрации. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Как правило, безработным могут признать гражданина, если он:

  • старше 16 лет;
  • трудоспособен;
  • зарегистрирован в регионе по определенному месту жительства;
  • не имеет работы и заработка;
  • готов приступить к работе;
  • не обучается по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
  • не получает страховую или государственную пенсию по старости, за выслугу лет или пенсию по предложению службы занятости;
  • не осужден по решению суда к исправительным или принудительным работам, к наказанию в виде лишения свободы (если данное наказание не назначено условно);
  • не ухаживает за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за престарелым, нуждающимся в постоянном уходе либо достигшим возраста 80 лет;
  • не является приемным родителем;
  • не создал приемную семью для пожилых и инвалидов.

Первым шагом, по словам юриста, является подача заявление онлайн на портале «Работа России» или на портале Госуслуг РФ. При отправке заявления необходимо прикрепить к нему предварительно заполненное резюме на портале «Работа России».

Уведомления о статусах рассмотрения заявления поступят на электронную почту или в личный кабинет на портале госуслуг РФ.

«После того как заявление будет рассмотрено, специалист Центра занятости позвонит заявителю для уточнения пожеланий к новой работе, а затем пригласит на личную встречу и предложит актуальные подходящие вакансии с учетом квалификации и уровня образования, а также организует собеседования с работодателями», — разъясняет эксперт.

Если подходящую работу найти не получится, в течение 11 дней со дня подачи заявления онлайн специалисты Центра занятости рассмотрят вопрос о признании заявителя безработным.

В этом случае гражданину может быть назначено пособие по безработице, которое выплачивается в период поиска работы тем, кто официально признан безработным.

Если гражданин соблюдает сроки и условия перерегистрации, а также не отказывается от подходящей работы и переговоров с работодателями, то он получает пособие ежемесячно.

Максимальный размер пособия в 2024 году составляет 13 739 рублей, минимальный — 1 611 рублей. Величина пособия в конкретных случаях зависит от того, к какой категории безработных гражданин относится, говорит Соловьев.

Всего их четыре: к первой относятся те, кто уже работал и уволился по любым причинам кроме нарушения трудовой дисциплины, ко второй те, кто ищет работу впервые, к третьей предпенсионеры, а к четвертой дети-сироты.

Выплата пособия по безработице не производится в периоды:

  • отпуска по беременности и родам
  • выезда безработного из места постоянного проживания в связи с обучением по очно-заочной или заочной форме (в организациях профессионального и высшего образования);
  • призыва безработного на военные сборы, привлечения к мероприятиям, связанным с подготовкой к военной службе, с исполнением государственных обязанностей.

Кроме того, существует большой перечень случаев, когда выплата пособия может быть приостановлена.

Безработные также могут получать и дополнительные выплаты:

  • доплату к пособию по безработице (в размере 850 рублей);
  • компенсацию расходов за пользование услугами общественного транспорта (в размере 1650 рублей. Предоставляется гражданам, не имеющим права бесплатного проезда на транспорте общего пользования);
  • материальную помощь в период временной нетрудоспособности безработного, утратившего право на пособие по безработице;
  • единовременную материальную помощь в случае смерти члена семьи безработного, а также одному из членов семьи безработного в случае смерти самого безработного.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Елена Рогачева