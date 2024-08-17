Как изменятся цены на аренду недвижимости в сентябре 2024 года

В этом году, вероятно, общая деловая активность, которая традиционно растет в августе и сохраняется до октября-ноября, дополнительно подстегнет и без того высокий спрос в сегменте аренды. Цены на съем жилья могут увеличиться еще на 5−10%. Об этом рассказала заместитель директора Управления аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксана Полякова.
По ее словам, затишья на рынке аренды не наблюдалось ни зимой, ни весной. В этом году арендаторы были довольно активны в этот период, который считается малопродуктивным.
С июня был зафиксирован новый подъем. Количество запросов выросло на 20% в сравнении с показателями апреля и мая, в июле спрос увеличился еще на 5%. Количество запросов от нанимателей в июле, по оценкам эксперта, было на 10% больше, чем годом ранее.
Нетипичное летнее оживление Оксана Полякова объясняет тем, что многие стараются найти варианты сейчас, до начала традиционного высокого сезона. «Обычно он стартует во второй половине августа, но в условиях дефицита предложения и стабильно высокого круглогодичного спроса число обращений заметно выросло с первого месяца лета», — говорит специалист.
В настоящее время за эконом-жильем арендаторы «выстраиваются в очередь».
Активность на рынке поддерживается, в том числе, за счет ужесточения условий ипотечного кредитования, когда некоторые потенциальные покупатели вынуждены отказаться от своих намерений и временно снимать жилье.
Также спрос подогревается клиентами, успевшими купить квартиры в новостройках до окончания программы льготной ипотеки — они арендуют жилплощадь в ожидании завершения строительства дома.
Арендное предложение пополняется медленно, поскольку многие квартиранты продлевают договоры найма из экономии и опасения, что не удастся подобрать адекватную по цене альтернативу, — эти объекты не выходят на рынок.
По подсчетам аналитиков ИНКОМ-Недвижимость, усредненная арендная ставка 1-комнатной квартиры на массовом рынке старой Москвы в этом году выросла на 1,5% до 49,65 тыс. руб. Наем среднестатистической двушки с начала года подорожал на 11,5% — до 67,82 тыс. руб.
Сейчас арендные ставки на массовом рынке, по словам Поляковой, практически не меняются.
Колебания средних цен можно назвать условными, в рамках статистической погрешности, и объясняются они изменениями структуры предложения — увеличение усредненных показателей происходит в основном за счет скорого ухода из экспозиции наиболее доступных по цене и ликвидных лотов. Такие квартиры сдаются буквально за несколько часов. Конкретные объекты не дорожают, поскольку собственники предпочитают избежать простоя своих лотов и быстро их сдать, рассказала эксперт.
Елена Рогачева
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