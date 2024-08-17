Как изменятся цены на аренду недвижимости в сентябре 2024 года

В этом году, вероятно, общая деловая активность, которая традиционно растет в августе и сохраняется до октября-ноября, дополнительно подстегнет и без того высокий спрос в сегменте аренды. Цены на съем жилья могут увеличиться еще на 5−10%. Об этом рассказала заместитель директора Управления аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксана Полякова.