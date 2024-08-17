Как изменятся цены на технику в России с 1 сентября 2024 года

Потребительские цены на телерадиотовары, электротовары, другие бытовые приборы за семь месяцев этого года практически не изменились относительно декабря 2023 года, по данным Росстата. Но в последнее время появилось несколько новых факторов, способных повлиять на цены в сентябре, рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.
Речь идет прежде всего о росте мировых цен на комплектующие для компьютерной техники, в первую очередь на накопители (SSD) и оперативную память, что непосредственно влияет на себестоимость продукции и ее конечную цену.
«Этот фактор сильнее всего затронет продукцию низкого ценового сегмента, поскольку доля указанных компонентов в ее себестоимости существенна по сравнению с невысокой стоимостью других элементов», — пояснила эксперт.
В гаджетах среднего и высокого ценовых сегментов используются более дорогие комплектующие, что снижает долю накопителей и памяти в себестоимости и, следовательно, меньше влияет на цену.
Также факторами возможного роста цен являются удлинение путей доставки, усложнение логистики; сокращение Минпромторгом перечня брендов, разрешенных к ввозу по параллельному импорту; обсуждения возможности введения утильсбора на импортную электронику.
Кроме этого, вносят свою лепту в ценовую динамику в конце лета-начале осени высокий сезонный спрос на гаджеты в преддверии нового учебного года.
Каковы могут быть ценовые тенденции на бытовую технику и электронику в сентябре?
Во-первых, многие крупные продавцы традиционно предоставляют скидки на гаджеты для школьников и студентов в это время, что сдерживает цены.
Во-вторых, проблемы с расчетами и логистикой затрагивают, прежде всего, небольших китайских производителей, поставляющих продукцию торговым сетям.
«Крупные же производители, например, Lenovo, Honor, не желающие потерять емкий российский рынок, ведут поставки через налаженные каналы логистики и продаж, выстраивают грамотные платежные инструменты, позволяющие амортизировать влияние санкций», — объясняет экономист.
Так, компания LG перешла на прямые поставки в Россию, в том числе и из европейских стран. На своем официальном сайте компания указывает интернет-магазины, где можно приобрести продукцию в нашей стране.
В-третьих, крупные ритейлеры поддержали призыв ФАС о сдерживании цен и торговых надбавок на электронику и бытовую технику, что позволит стабилизировать цены на рынке как минимум до конца сентября, полагает эксперт.
Торговые сети сейчас формируют перечни таких товаров. Вероятно, эти меры затронут продукцию, реализуемую под собственными брендами (собственными торговыми марками — СТМ) ритейлеров. По словам Долговой, именно эти товары пользуются большим спросом, и ценообразование на них определяется, в первую очередь, торговыми сетями.
«Поставщиками выступают отечественные и иностранные производители. И ритейлер, и российский производитель могут увеличить объемы продаж за счет снижения цены или торговой надбавки, и таким образом не потерять в выручке», — пояснила специалист.
Зарубежные поставщики товаров СТМ — мелкие компании, реализующие свою продукцию (в основном — аксессуары) небольшими партиями торговым сетям. В этом случае ритейлеры могут временно снизить размер своих торговых надбавок.
К тому же, у торговых сетей имеются товарные запасы, в том числе и более ранних моделей продукции. Именно они, как полагает эксперт, могут продаваться со скидками и позволят удерживать цены в ближайший месяц.
Жесткая конкуренция продавцов оффлайн- и онлайн-секторов не дает возможностей для существенного повышения цен отдельными участниками рынка.
«После обращения ФАС к крупным ритейлерам и напоминании об ответственном ценообразовании продавцы, неоправданно повышающие цены на бытовую технику и электронику, рискуют навлечь на себя более жесткие действия со стороны ФАС (предупреждения, штрафы)», — заключила Мария Долгова.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева