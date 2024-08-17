Как изменятся цены на технику в России с 1 сентября 2024 года

Потребительские цены на телерадиотовары, электротовары, другие бытовые приборы за семь месяцев этого года практически не изменились относительно декабря 2023 года, по данным Росстата. Но в последнее время появилось несколько новых факторов, способных повлиять на цены в сентябре, рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.