Что такое дефицит в СССР

В эпоху «развитого супермаркета» сложно представить, что еще 30−40 лет назад некоторые товары было возможно купить только по знакомству или встав в очередь на несколько лет. Когда появился товарный дефицит в Советском Союзе и как он стал одним из атрибутов советской экономики — в материале Финансов Mail.