Что такое дефицит в СССР

Советский дефицит — это инструмент, который соответствовал экономике распределения благ, рассказывает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. И это понятие, действительно, вошло в обиход.
Оно скорее относилось к последним годам существования СССР, поскольку был период, когда купить можно было практически все, а вот денег у людей не хватало.
Период застоя в СССР — один из самых противоречивых периодов истории нашей страны, продолжает доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Юлия Надехина.
Все острее ощущалась нехватка товаров народного потребления: людям приходилось часами стоять в очередях за продуктами, одеждой и средствами личной гигиены.
В этот период и появляется категория «дефицитных товаров». Это деликатесы, импортная одежда и, конечно же, предметы мебели, бытовая техника и автомобили.
«Достать» товар
По словам Надехиной, в гражданах СССР воспитывали аскетизм по отношению к роскоши, в противовес западному обществу, в котором культивировалась философия массового потребления.
«Советские люди отправлялись не за покупками, а как будто на охоту, чтобы раздобыть дефицитные товары. Нашим современникам не понять, что такое “достать” стенку в гостиную, стиральную машину, двухкамерный холодильник, цветной телевизор», — говорит историк.
Безусловно, существовали специальные очереди, через которые распределяли предметы мебели, бытовую технику
Человек получал специальный талон, по которому мог выкупить вожделенный товар, когда придет твоя очередь. Бывало, что этот процесс растягивался на несколько лет.
По этой причине в советские времена многие товары народного потребления не покупали, а именно «доставали» — и, чаще всего, с переплатой за оказанные услуги.
Социальный статус человека во многом зависел от знакомых, через которых можно было раздобыть дефицитные товары.
От «Березок» до столов заказов
Дефицит, о котором мы говорим, сложился в конце 50−60 х гг. и нарастал до девяностых, считает в свою очередь профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.
По сути, основными каналами распределения внутренней торговли была государственная система или общедоступный канал, продажи по каналам отделов рабочего снабжения (ОРС) и потребительская кооперация, доступные работникам в рамках занятости.
«И если кооперативы обслуживали жителей сельской местности, и их прилавки не сильно отличались от прилавков магазинов областных и районных городов, то вот в магазинах при предприятиях можно было увидеть намного более широкий ассортимент, им распределяемый, а потом получаемый и по бартеру», — рассказывает Чеглов.
Правда, всех своих работников ОРСы обслужить не могли, и здесь появились в помощь купоны или сертификаты.
Помимо этого существовал и канал для обслуживания иностранцев и дипломатов, командированных за рубеж — магазины «Березка».
Были также и «столы заказов» для обслуживания чиновников, судей, ученых и работников сервисных организаций.
Впрочем, «столы заказов» появились еще в ранние годы советской власти. Эти каналы решали не только вопрос наличия товара, но и его доступности по цене. В них можно было купить что-то подешевле, в зависимости от значимости обслуживаемого контингента.
В итоге, купить, например, икру можно было и в государственном магазине (лишь постепенно она стала там дефицитным товаром), и магазине ОРСа и в «столе заказов» на предприятии. Цены были разные. Этот товар можно было назвать товаром общедоступным, но не всегда «бывшим в доступности», говорит Чеглов.
«Интересным явлением той эпохи были товары “в нагрузку”. Это касалось, в основном, продуктов и было по сути попыткой преодоления кризиса перепроизводства», — поясняет Надехина. Например, покупая баночку дефицитной печени трески, в нагрузку надо было приобрести две баночки шпротного паштета, который магазину надо было «сбыть».
Конечно, дефицитные товары стоили недешево. И прежде чем начать искать знакомых, через которых можно «достать» вожделенный предмет, необходимо было скопить нужную сумму.
Часть товаров стала «товаром поощрения». Это значит доступным не для всех, но за заслуги.
Автомобиль «Жигули» стоил около 7 тысяч рублей, мебельный гарнитур можно было «взять» за 1 — 2 тысячи рублей, при средней зарплате 120 рублей в месяц.
Далеко не каждый имел столько свободных денег, но даже если гражданин был при деньгах, то должен был получить доступ для покупки: сертификат или купон. А получал его человек от организации или предприятия, где трудился в качестве поощрения, рассказывает Чеглов.
По мере роста уровня жизни и необходимости обеспечивать союзные республики таких товаров становилось все больше, и все больше таких товаров распределялось через ОРСы, столы заказов, «Березки».
В магазинах можно было найти пианино, но на хорошую импортную марку надо было записываться в очередь при магазине.
В книжных магазинах было много литературы, но собрания сочинений были доступны в ограниченном количестве и появились «записи», которые мы сегодня видим у касс Большого театра под Новый год, замечает Чеглов.
Без упрека
По мнению Надехиной, вся эта ситуация с дефицитными товарами не удручала советских граждан.
Подтверждение тому — анекдоты, фельетоны и отечественные фильмы того периода.
Например, в культовом фильме «Ирония судьбы или с легким паром» главные герои обмениваются опытом покупки мебельных гарнитуров для новых квартир. Или фильм «Гараж», в котором директор рынка может «достать» дефицитные строительные материалы для гаражного кооператива, а директор НИИ не в состоянии это сделать.
Несмотря на финансовые и бытовые трудности, люди жили в стабильности, были твердо уверены в своем будущем. «А потому невзгоды, связанные с дефицитом, не казались такими уж непреодолимыми», — заключила доцент ГУУ.
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Елена Рогачева