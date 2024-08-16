Запасы газа в подземных хранилищах Европы приблизились к 88,5%

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) приблизились к 88,5%, но отстают от рекордных уровней 2023 года, когда ПХГ были заполнены почти на 90%. Газ на бирже в Европе торгуется по цене около $450 за 1 тыс. куб. м из-за ситуации с транзитом газа через Украину на фоне атаки со стороны ВСУ на Курскую область.
Закачка газа в ПХГ стран ЕС 14 августа, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составила 315 млн куб. м. В то же время отбор оказался равным 21 млн куб. м.
Сейчас ПХГ Европы заполнены на 88,47% (на 8,03 п. п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 97,4 млрд куб. м газа.
Погода в течение недели в Центральной и Западной Европе оказывается такой же теплой, как в предыдущую семидневку. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в августе упала до 11%.
Суммарные поступления сжиженного природного газа с терминалов в газотранспортную систему Европы в июле стали минимальными с ноября 2021 года, а в августе тенденция к их снижению продолжается. Мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 35% от максимума. Средняя цена закупки газа в июле в Европе составила $366 за 1 тыс. куб. м, а в августе — выросла до $433.