Wildberries и Ozon обвинили в нарушениях при торговле водой

В документе говорится, что по итогам проверки сайтов этих маркетплейсов аналитиками были выявлены свыше сотни предпринимателей, которые не зарегистрированы в Государственной информационной системе мониторинга товаров (ГИС МТ2). Последняя включает в себя товары с обязательной маркировкой.