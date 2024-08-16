В России снижаются объемы кредитного страхования жизни

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на экспертов, по итогам первого полугодия 2024 года рынок страхования жизни продемонстрировал разительную динамику. Кредитное страхование жизни (КСЖ) сократилось более чем в два раза до 45 млрд руб., а его доля снизилась до 8%. В то же время другие виды страхования, включая добровольное медицинское страхование (ДМС), выросли почти в четыре раза до 65 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского союза страховщиков.
При общем росте рынка на 1,5 раза до 547 млрд руб., инвестиционные виды страхования (ИСЖ и НСЖ) увеличились менее чем в два раза до 438 млрд руб. Эксперты отмечают, что рост комиссий агентам по продаже полисов ДМС способствует улучшению продаж и повышению клиентской лояльности, несмотря на дополнительные расходы страховщиков. Однако переход от КСЖ к ДМС может представлять для клиентов дополнительные риски, так как ДМС чаще используется и не имеет такой регулируемой и защищенной структуры, как КСЖ.
Специалисты предупреждают, что в условиях нехватки регулирования со стороны Центрального банка РФ рынок может столкнуться с проблемой низкой потребительской ценности и высоких маржинальных продуктов. Таким образом, замена КСЖ на ДМС, хотя и более выгодна для страховщиков, требует внимательного подхода к качеству и защите интересов клиентов.
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Виктория Воропаева.