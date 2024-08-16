В России снижаются объемы кредитного страхования жизни

При общем росте рынка на 1,5 раза до 547 млрд руб., инвестиционные виды страхования (ИСЖ и НСЖ) увеличились менее чем в два раза до 438 млрд руб. Эксперты отмечают, что рост комиссий агентам по продаже полисов ДМС способствует улучшению продаж и повышению клиентской лояльности, несмотря на дополнительные расходы страховщиков. Однако переход от КСЖ к ДМС может представлять для клиентов дополнительные риски, так как ДМС чаще используется и не имеет такой регулируемой и защищенной структуры, как КСЖ.