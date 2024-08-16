В России резко выросло число мошенников в сфере инвестиций

За январь — май количество рекламных постов в социальных сетях, привлекающих пользователей на мошеннические сайты, взлетело в 40 раз год к году, до 7869 против 201 за пять месяцев 2023-го.
Всего за период с января 2023 года по май 2024 злоумышленники опубликовали 17 969 соответствующих рекламных постов на русском языке в Instagram и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). При этом 98% из них было запущено только с прошлого августа.
Злоумышленники создают поддельные веб-ресурсы, аккаунты в соцсетях и мессенджерах, разрабатывают приложения, имитирующие инвестпроекты и биржи, подстраивая при этом свои схемы под актуальную экономическую ситуацию. После пополнения баланса в мошеннической инвестплатформе первое время жертве могут даже демонстрировать графики об успешном росте капитала, который потом сменится падением и необходимостью новых вложений.
Аналитики объясняют такой резкий рост активности злоумышленников в этом направлении популяризацией мошеннических партнерских программ, которые позволяют масштабировать незаконный бизнес и увеличивать прибыль за счет разделения задач.