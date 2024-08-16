У Мосбиржи может появиться собственный брокер

Согласно действующему законодательству, биржа не имеет права получать брокерскую лицензию напрямую, однако владение такой компанией не запрещено. Этот шаг может способствовать увеличению рентабельности бизнеса. При этом, такая инициатива может спровоцировать противостояние с существующими брокерами.
По словам двух источников на финансовом рынке, Московская биржа проявляет интерес к приобретению брокера. Один из информаторов отметил, что предложение биржи предоставить инвесторам прямой доступ к торгам, озвученное в марте этого года, вызвало резкую критику со стороны брокеров.
«Биржа не отказалась от идеи повышения эффективности, но выбрала иной путь», — сообщает источник. По его словам, с весны периодически ведутся переговоры о покупке или интеграции брокерских компаний. Другой источник рассказал, что биржа проявляла интерес к одному бутиковому брокеру, но тот отказался от продажи.
На Московской бирже не опровергли эту информацию, заявив, что в российской и мировой практике нередки случаи, когда биржи владеют брокерскими лицензиями. «Мы изучали подобный опыт за рубежом, и, возможно, слухи связаны именно с этим», — прокомментировали представители биржи.
Партнер Capital Lab Евгений Шатов считает, что покупка собственной брокерской компании может вызвать негативную реакцию со стороны других участников и потенциально создать преференции для данного брокера. Он предупреждает о риске недобросовестной конкуренции на рынке брокерских услуг, что может привести к длительным судебным разбирательствам. Кроме того, такое партнерство может вызвать вопросы у регуляторов и самих брокеров, что станет серьезным препятствием в реализации планов, отмечает один из источников.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».