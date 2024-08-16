У Мосбиржи может появиться собственный брокер

Партнер Capital Lab Евгений Шатов считает, что покупка собственной брокерской компании может вызвать негативную реакцию со стороны других участников и потенциально создать преференции для данного брокера. Он предупреждает о риске недобросовестной конкуренции на рынке брокерских услуг, что может привести к длительным судебным разбирательствам. Кроме того, такое партнерство может вызвать вопросы у регуляторов и самих брокеров, что станет серьезным препятствием в реализации планов, отмечает один из источников.