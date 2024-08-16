Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в США отклонил иск JPMorgan к ВТБ

Федеральный окружной суд Нью-Йорка удовлетворил ходатайство американского банка JPMorgan об отказе от иска к ВТБ (MOEX: VTBR) на $440 млн. В апреле российский банк обратился в арбитражный суд Санкт-Петербурга с просьбой взыскать средства, заблокированные в США из-за санкций.

Источник: Reuters

«Ходатайство истца о прекращении производства по данному иску удовлетворяется. Данный иск прекращается… Истец может подать заявление или ходатайство о восстановлении этого иска в любое время», — говорится в решении суда Нью-Йорка, которое опубликовал сервис PacerMonitor.

Постановление о наложении штрафа на ВТБ в размере $500 тыс. за неуважение к суду в связи с нарушением предварительного запрета было оставлено в силе. Согласно решению, суд оставил за собой право вводить ответственность за неисполнение ранее установленных положений после прекращения рассмотрения дела.

В середине апреля ВТБ подал иск к JPMorgan с требованием взыскать $440 млн, заблокированные в США, а также наложить арест на средства и имущества банка. В ответ JPMorgan подал иск к ВТБ с требованием прекратить попытку вернуть заблокированные средства. Позже российский банк также подал в суд ходатайство о запрете американской организации вести параллельное разбирательство.