Суд в США отклонил иск JPMorgan к ВТБ

В середине апреля ВТБ подал иск к JPMorgan с требованием взыскать $440 млн, заблокированные в США, а также наложить арест на средства и имущества банка. В ответ JPMorgan подал иск к ВТБ с требованием прекратить попытку вернуть заблокированные средства. Позже российский банк также подал в суд ходатайство о запрете американской организации вести параллельное разбирательство.