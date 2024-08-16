Средний уровень зарплат в Санкт-Петербурге вырос до 76,3 тысячи рублей

В 2024 году средняя зарплата жителей Санкт-Петербурга выросла до 76,3 тысячи рублей, в то время как в прошлом году она составляла 58,8 тысячи рублей, сообщает «КП-Санкт-Петербург» со ссылкой на результаты исследования.
Санкт-Петербург занял 15-е место среди регионов с самой высокой средней зарплатой. Лидерами рейтинга оказались Чукотский автономный округ, где средний доход составляет 127,7 тысячи рублей, Магаданская область с 111,3 тысячи рублей и Ямало-Ненецкий автономный округ с 98,4 тысячи рублей.
По темпам роста зарплат Петербург оказался на 32 месте. За год доход петербуржцев увеличился на 17,4 тысячи рублей. На Чукотке за тот же период зарплаты выросли почти вдвое, с 69 тысяч рублей до 127,7 тысячи рублей.
При этом HR-эксперт Наталья Данина отметила, что искусственное сдерживание зарплат в условиях рыночной экономики, свободного рынка труда и на фоне роста инфляции абсолютно нереализуемо и такой сценарий станет демотивирующим фактором для производительности сотрудников.
Ранее KP.RU писал о самых высокооплачиваемых рабочих профессиях в России. Средняя заработная плата электромонтажников составляет 103,4 тысячи рублей, комплектовщики зарабатывают 86,6 тысячи рублей, а слесари в среднем получают 85,4 тысячи рублей. Также стало известно, что средняя зарплата разнорабочих достигла 78 тысяч рублей в месяц, а грузчики могут рассчитывать на оплату труда в размере около 50 тысяч рублей.