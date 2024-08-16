Средний уровень зарплат в Санкт-Петербурге вырос до 76,3 тысячи рублей

Ранее KP.RU писал о самых высокооплачиваемых рабочих профессиях в России. Средняя заработная плата электромонтажников составляет 103,4 тысячи рублей, комплектовщики зарабатывают 86,6 тысячи рублей, а слесари в среднем получают 85,4 тысячи рублей. Также стало известно, что средняя зарплата разнорабочих достигла 78 тысяч рублей в месяц, а грузчики могут рассчитывать на оплату труда в размере около 50 тысяч рублей.