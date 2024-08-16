Россияне стали больше тратить на развлечения

За период с января по июнь средний чек на развлечения, за исключением кино, вырос на 18,8% и достиг 3467 рублей. Расходы россиян на походы в кинотеатры за период увеличились на 17%, до 859 рублей. Причем это первое сильное подорожание билетов в кино за долгое время.