Ретейлер «Лента» ввел мораторий на повышение цен в Курске

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Компания «Лента», один из крупнейших российских ретейлеров, ввела мораторий на повышение цен на товары в Курске. Эта мера действует до 1 сентября, говорится в сообщении компании.
«В связи с чрезвычайной ситуацией в Курске руководство “Ленты” приняло решение не производить корректировки цен в сторону их повышения, даже в случае изменения условий работы с поставщиками. Мораторий распространяется на весь ассортимент гипермаркета и действует до 1 сентября», — сообщил ретейлер.
«Лента» указывает, что ее магазин в Курске работает в штатном режиме, у сети сформированы необходимые запасы товаров.
Компания добавила, что оказывает необходимую помощь волонтерам, а также принимает участие в формировании гуманитарных грузов. «Помощь поступает как из гипермаркета в Курске, так и из магазинов, которые находятся в других регионах», — отмечается в сообщении.