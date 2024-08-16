Райффайзенбанк не выпустит валюту за границу

Собеседники «Ъ FM» стали говорить о Райффайзенбанке в прошедшем времени. Такого не было, когда банк закрыл линейку вкладов, перестал начислять проценты по накопительным счетам, остановил трансграничные переводы в долларах и ввел несколько ограничений для клиентов брокера. Компания ссылается на требования Европейского центрального банка, который предписал сократить международные платежи на 65% к 2026 году. Для основателя коммуникационной группы Progress Дмитрия Солопова этот фактор стал решающим:
«Я не очень понимаю, что там еще делать, кроме как переводить деньги за границу, то есть такие у него уникальные преимущества. Конечно, страдать будут люди, которые находятся вдали от санкций и всех политических моментов и которым просто нужно перечислять средства за границу, например, на учебу своих детей. В моем случае это была ежемесячная потребность, поэтому, конечно, для меня эта новость очень и очень болезненная. Есть несколько организаций, которые продолжают осуществлять SWIFT-переводы, в первую очередь это ОТП-банк. Я на него обратил внимание и даже поехал туда открывать счет, очереди пока в отделении нет. Насколько я знаю, работает он более или менее нормально, но трансакции занимают больше времени».
Венгерский ОТП-банк весной 2024 года сообщал, что никаких требований от ЕЦБ не получал, в отличие от итальянского «Юникредита». Последний требует отменить предписание в суде, ссылаясь на несоразмерность и свободу ведения бизнеса. Эти банки чаще всего называют альтернативой «Райффайзену». Но, как говорят собеседники «Ъ FM», обменные курсы там менее выгодные, и уход австрийской группы приведет к удорожанию трансакций примерно на 5%. Неспроста именно Райффайзенбанк, по подсчетам Financial Times, обеспечивал половину платежей между Россией и остальным миром. Основатель компании Ast Леонид Рафаилов, который импортирует алкоголь, негодует: "У нас через этот банк шла большая часть операций. Он был фактически единственным окном регулярных и абсолютно предсказуемых по стоимости и курсу конвертации рубля платежей.
Для нас до сих пор остается большим вопросом, зачем нужно было делать это для компаний, которые поддерживают сельскохозяйственный сектор.
Мы же покупаем его продукцию, в эту отрасль европейцы вкладывают огромные деньги, они ее субсидируют, и мы им помогаем. Они сейчас вводят ограничения для того, чтобы россияне как можно сложнее осуществляли покупки. Выстрел в ногу европейцев".
Они, кажется, и сами не ожидали такого развития событий. Еще в начале года российская «дочка» «Райффайзена» опубликовала 2,5 тыс. вакансий, подсчитала Financial Times. Потом давление на компанию усилилось — Минфин США пригрозил отрезать ее от долларовой системы. Предприниматель Александр свернул сотрудничество с банком, но тот до последнего момента пытался его переубедить:
"Ситуация очень интересная, потому что буквально на этой неделе приезжали представители банка и заявляли, что у них все хорошо, платежи ходят.
Говорилось о том, что, безусловно, они проверяют наличие товаров в санкционных кодах. Если они там отсутствуют, то операции осуществляются в любых валютах — и долларах, и евро, и рублях. Так что было удивительно увидеть эту новость. Вместе с тем «Райффайзен» не производил за последние два года впечатления очень гибкого банка, который готов работать с импортерами. Их комиссия, наверное, находится в верхней половине по рынку, они перестали принимать новые контракты на постановку к себе на учет для валютного контроля, счета новым клиентам не открывали.
В банке сообщили, что в ближайшие две недели «сосредоточатся на интенсивной обработке трансграничных платежей», намекая на скачок спроса. Опрошенные «Ъ FM» предприниматели его не ждут: переводы планируют за много месяцев. Чтобы сейчас нарастить закупки, придется взять кредит. В «Райффайзене» их на удивление еще выдают, хотя обещали снизить долю одобрений. Одна проблема — ключевая ставка 18%.