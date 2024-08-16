Райффайзенбанк не выпустит валюту за границу

«Я не очень понимаю, что там еще делать, кроме как переводить деньги за границу, то есть такие у него уникальные преимущества. Конечно, страдать будут люди, которые находятся вдали от санкций и всех политических моментов и которым просто нужно перечислять средства за границу, например, на учебу своих детей. В моем случае это была ежемесячная потребность, поэтому, конечно, для меня эта новость очень и очень болезненная. Есть несколько организаций, которые продолжают осуществлять SWIFT-переводы, в первую очередь это ОТП-банк. Я на него обратил внимание и даже поехал туда открывать счет, очереди пока в отделении нет. Насколько я знаю, работает он более или менее нормально, но трансакции занимают больше времени».