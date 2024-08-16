Правительство с 1 октября проиндексирует зарплаты нескольким категориям бюджетников

Пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РФ объявила, что с 1 октября 2024 года зарплаты работников федеральных государственных учреждений будут увеличены на 5,1%. Соответствующее распоряжение было подписано председателем Правительства Михаилом Мишустиным 15 августа. Приказ об этом опубликован на сайте Правительства.