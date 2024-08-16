Правительство с 1 октября проиндексирует зарплаты нескольким категориям бюджетников

Зарплаты сотрудников федеральных государственных учреждений вырастут на 5,1%.
Пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РФ объявила, что с 1 октября 2024 года зарплаты работников федеральных государственных учреждений будут увеличены на 5,1%. Соответствующее распоряжение было подписано председателем Правительства Михаилом Мишустиным 15 августа. Приказ об этом опубликован на сайте Правительства.
Повышение затронет преподавателей федеральных вузов, медицинских работников клинических центров, сотрудников гидрометеорологической службы, работников федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, а также специалистов сфер науки и культуры. Помимо этого, повышение коснется гражданского персонала «силовых» ведомств, таких как Минобороны, МЧС, МВД и Росгвардия.
Основой для увеличения должностных окладов послужил закон о федеральном бюджете на 2024 год, который предусматривает такое повышение.
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