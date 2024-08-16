Потребление металла в России в I полугодии выросло на 0,6%

До конца года ситуация с металлопотреблением в РФ будет оставаться неопределенной с учетом таких факторов, как рост ключевой ставки, дефицит кадров в разных отраслях экономики, отмена льготной ипотеки, отметили в компании. «Вместе с тем наблюдаются положительные тенденции практически в каждом из сегментов: бум на рынке индивидуального жилого строительства, рост производственной программы крупнейших автопроизводителей, увеличение поставок в адрес газовых компаний после нескольких кварталов затишья в отрасли», — говорится в материалах.
По итогам II квартала 2024 года потребление металла в России выросло на 3,1% в годовом выражении и составило 12,4 млн тонн. Наибольший рост показал строительный сектор, где потребление металла выросло на 3,3%, до 9,7 млн тонн, за счет увеличения складских запасов у переработчиков и объемов потребления в индивидуальном жилищном строительстве.
В энергетике за отчетный период рост металлопотребления составил 2,7% — до 1,4 млн тонн.
В «Северстали» пояснили, что позитивная динамика поддержана стартом крупных инфраструктурных проектов: важнейшим событием стал запуск отгрузок для строительства газопровода Волхов — Мурманск протяженностью 1,3 тыс. км.
В машиностроении потребление металла в II квартале увеличилось на 2% и составило 1,3 млн тонн. В первую очередь этому способствовало наращивание производства автомобилей и железнодорожной техники, добавили в компании.