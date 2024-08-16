Потребление металла в России в I полугодии выросло на 0,6%

До конца года ситуация с металлопотреблением в РФ будет оставаться неопределенной с учетом таких факторов, как рост ключевой ставки, дефицит кадров в разных отраслях экономики, отмена льготной ипотеки, отметили в компании. «Вместе с тем наблюдаются положительные тенденции практически в каждом из сегментов: бум на рынке индивидуального жилого строительства, рост производственной программы крупнейших автопроизводителей, увеличение поставок в адрес газовых компаний после нескольких кварталов затишья в отрасли», — говорится в материалах.