Пилотный этап по внедрению цифрового удостоверения многодетной семьи стартует 1 октября

«С 1 октября 2024 года во всех регионах страны стартует пилотный этап внедрения цифрового удостоверения многодетной семьи. В течение трех месяцев — с октября по декабрь 2024 года — будет отработан порядок формирования и использования цифрового удостоверения для подтверждения статуса многодетной семьи при получении мер поддержки. Проекты постановления правительства и приказа Минтруда представлены на общественное обсуждение», — говорится в сообщении.