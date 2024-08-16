Обмен активами, нефть и сбой Мосбиржи: чем запомнилась эта неделя финансистам

Российские акции и рубль
Российский рынок акций на уходящей недели восстанавливался и в начале торгов в среду индекс Мосбиржи превысил ключевую отметку в 2900 пунктов впервые со 2 августа. При это в понедельник индекс при открытии торгов был 2840 пунктов. Тем не менее в пятницу индекс почти не изменился по сравнению с началом недели и были ниже открытия понедельника на символические 0,5%.
Такая же ситуация и с рублем: посреди недели доллар и евро подорожали на 2−3 рубля, но потом рубль отвоевал потерянное и доллар с евро подешевели к пятнице на 80−90 копеек по сравнению с понедельником. Но юань подорожал — на 1,7% или на 20 копеек в пятницу по сравнению с началом недели.
Ставки в фокусе
После падения мировых рынков на прошлой неделе ситуация стабилизировалась. Долговые проблемы Японии отошли на второй план.
Но инвесторов по-прежнем беспокоит «жесткая посадка» крупнейшей экономики в мире — начнет ли Федеральная резервная система США (ФРС) внеплановое снижение ставок. Если это произойдет, то фондовые рынки возобновят падение. Сейчас экономисты и инвесторы ожидают первое снижение в сентябре по плану.
Если в США озабочены снижением ставок, то в России — повышением. Заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин не исключил повышение ключевой ставки до нового рекорда, который пока держится на уровне 20%.
Если инфляция в России не будет снижаться «в достаточной мере и с достаточной скоростью, чтобы в 2025 году инфляция вновь была четыре процента», то регулятор будет поднимать ключевую ставку с текущих 18% возможно до 20% и выше. В этом случае российский фондовый рынок начнет снижаться.
Нефть и газ
Рынки нефти и газа на уходящей недели вновь были нестабильными. После падения цен на нефть более чем на 10 долларов начался рост. Так, бочка европейского сорта Brent подорожала с 76 до 78 долларов по итогам предыдущей недели, а в понедельник превысила 80 долларов впервые со 2 августа, затем цена поднялась выше 81 доллара впервые с 1 августа и выше 82 долларов за баррель впервые с 26 июля.
После превышения 82 долларов началось снижение и в пятницу стоимость бочки европейского сорта достигала почти 78 долларов, но к вечеру колебалась около 80 долларов. Котировки меняются из-за противоречивых данных о запасах нефти в США и спросе в Китае, основных потребителях нефти.
Примерно также менялась цена газа в Европе — от роста в начале недели к снижению к пятнице. Газ в Европе в начале недели подорожал сразу почти на 20% до 490 долларов за тысячу кубометров из-за опасений прекращения транзита из РФ через Украину.
Торговый баланс
Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе-июне 2024 года выросло на 20,7%по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 68,6 млрд долларов, сообщил ЦБ РФ.
При этом получен дефицит текущего счета платежного баланса РФ — в июле 0,5 млрд долларов против профицита в 0,2 млрд долларов в июле годом ранее. Это первый случай дефицита с августа 2020 года, когда он достигал 1,4 млрд долларов.
Это не очень хорошие новости для национальной валюты, валютного рынка в России. К этому добавляются и осложнение расчетов в китайских юанях, одним из основных для российских внешнеторговых компаний.
Обмен
В 2022 году из-за санкций на зарубежных счетах оказались заблокированными иностранные ценные бумаги, которые покупали российские инвесторы. В ответ Россия заблокировала российские ценные бумаги, которые покупали иностранцы и хранили на российских счетах. После переговоров была достигнута договоренность об обмене — в ходе встречных заявок утверждалась цена, по которой проходили сделки.
Брокер «Инвестиционная палата», утвержденный властями для обмена заблокированными активами, сообщил о первом этапе торгов между российскими и иностранными инвесторами. Российские инвесторы подали более 1 млн заявок, в которых оказалось свыше 2,5 тыс. разных иностранных бумаг: единая стартовая ставка каждого лота составляет 353,1 млн рублей. Из заявленных активов было сформировано сто лотов в ходе встречных заявок.
В ходе торгов было удовлетворено от 5% до 30% заявок россиян. Иностранным инвесторам проданы активы в ходе встречных сделок на 8,1 млрд рублей из 35,3 млрд рублей, предъявленных россиянами для обмена. Из общей суммы из 1,5 трлн рублей заблокированных активов получилось разморозить 0,54%. Пока это маленькая сумма, но эксперты говорят о возможном продолжении обмена.
Опять сбой
На фондовом рынке Московской биржи 14 августа в связи с выявлением программной ошибки было принято решение о временной приостановке торгов с 16:18 мск.
Торги на фондовом рынке были возобновлены в 17:30 мск. Около 10 лет назад после того как биржа начала обновлять программную инфраструктуры, сбои были нередкими — по нескольку в год. Потом была пауза. Но почти год назад утром 13 сентября 2023 в срочной секции Мосбиржи произошел крупнейший сбой — торги не проходили 4 часа.
Всегда биржа и инвесторы находили общее понимание в этом вопросе, но сбои приводят скорее к потери репутации торговой площадки — это самые большие потери в этом случае.
Дивиденды и отчетности
Российские компании продолжают отчитываться о прибылях и убытках, планировать дивиденды. Чистая прибыль «Сибура», крупнейшего нефтехимического производителя в РФ, по МСФО в первом полугодии 2024 года выросла в 4,3 раза до 151,4 млрд рублей. Поэтому компания поделится прибылью с инвесторами.
Совет директоров «Сибура» рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам шести месяцев 2023 года в размере 12,36 рубля на одну акцию, или 31,68 млрд рублей в сумме. Ранее компания выплатила дивиденды за первый квартал на сумму 30,86 млрд рублей (12,04 рубля на акцию).
Совет директоров ПАО «Ростелеком» также рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 6,06 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акции или на сумму 21,2 млрд рублей.
Ожидаются дивиденды и от ритейла. Компания X5 Group, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», в первом полугодии увеличила чистую прибыль по МСФО на 43,4% до 59,4 млрд рублей.
Иван Белов
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