Обмен активами, нефть и сбой Мосбиржи: чем запомнилась эта неделя финансистам

Российский рынок акций на уходящей недели восстанавливался и в начале торгов в среду индекс Мосбиржи превысил ключевую отметку в 2900 пунктов впервые со 2 августа. При это в понедельник индекс при открытии торгов был 2840 пунктов. Тем не менее в пятницу индекс почти не изменился по сравнению с началом недели и были ниже открытия понедельника на символические 0,5%.