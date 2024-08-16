Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кому повысят пенсии с 1 сентября 2024 года

Категории граждан, которым увеличат пенсионные выплаты с 1 сентября 2024 года. Рассказываем вместе с экспертом, кому повысят социальные государственные выплаты в России в сентябре.

Источник: РИА "Новости"

Повышение пенсий с 1 сентября затрагивает разные аспекты пенсионного обеспечения и уровни принятия решений. Кому можно рассчитывать на доплату к пенсиям, рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Повышение может быть на региональном уровне, и тогда оно затрагивает жителей какого-то региона или регионов, а бывают выплаты централизованного характера на федеральном уровне, разъяснил он.

Так, например, в некоторых регионах запланированы выплаты к Дню пожилого человека. Они могут составлять 800 рублей, как, например, в Челябинске.

Прибавка федерального характера касается, в частности, пенсионеров, которым в сентябре исполняется 80 лет, а также пенсионерам, которые в августе уходят с работы.

Порядок калькуляции и начисления повышенной пенсии предполагает, что физически пенсионер получит выплату в месяц, следующий за месяцем 80-летнего юбилея.

По словам экономиста, фиксированная выплата в составе страховой пенсии по старости составит более 16 тысяч рублей, так как она увеличивается в два раза после достижения 80 лет.

Однако, как обращает внимание Гиринский, повышение касается именно страховой пенсии. Что касается увеличения пенсии инвалидам, в частности, инвалидам первой группы, то там осуществлен иной порядок, и выплаты в размере 1200 рублей ежемесячно пойдут уже с 1 января 2025 года.

Также с января следующего года вернется индексация пенсий для пенсионеров, которые продолжают работать, напомнил эксперт.

Елена Рогачева

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».