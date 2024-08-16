Кому повысят пенсии с 1 сентября 2024 года

Повышение пенсий с 1 сентября затрагивает разные аспекты пенсионного обеспечения и уровни принятия решений. Кому можно рассчитывать на доплату к пенсиям, рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
Повышение может быть на региональном уровне, и тогда оно затрагивает жителей какого-то региона или регионов, а бывают выплаты централизованного характера на федеральном уровне, разъяснил он.
Так, например, в некоторых регионах запланированы выплаты к Дню пожилого человека. Они могут составлять 800 рублей, как, например, в Челябинске.
Прибавка федерального характера касается, в частности, пенсионеров, которым в сентябре исполняется 80 лет, а также пенсионерам, которые в августе уходят с работы.
Порядок калькуляции и начисления повышенной пенсии предполагает, что физически пенсионер получит выплату в месяц, следующий за месяцем 80-летнего юбилея.
По словам экономиста, фиксированная выплата в составе страховой пенсии по старости составит более 16 тысяч рублей, так как она увеличивается в два раза после достижения 80 лет.
Однако, как обращает внимание Гиринский, повышение касается именно страховой пенсии. Что касается увеличения пенсии инвалидам, в частности, инвалидам первой группы, то там осуществлен иной порядок, и выплаты в размере 1200 рублей ежемесячно пойдут уже с 1 января 2025 года.
Также с января следующего года вернется индексация пенсий для пенсионеров, которые продолжают работать, напомнил эксперт.
Елена Рогачева
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