Каким будет курс рубля 19 августа 2024: прогноз эксперта

Индекс Мосбиржи сегодня в основном снижался. К традиционной пятничной осторожности добавился спад нефтяных цен, Brent опустилась ниже $80. При этом рубль во второй половине дня нес потери к юаню и доллару, что сглаживало динамику индекса.
Невыразительно проходили торги и на зарубежных площадках. Предварительные данные по новостройкам в США за июль вышли слабее прогнозов. Цены на нефть отреагировали снижением на сообщения о переговорной активности Израиля, ожидания эскалации напряженности в регионе поубавились, однако не исчезли совсем. Сырье продолжит чутко «следить» за ближневосточными новостями.
Понедельник будет слабо насыщен событиями и публикациями. В этот день стоит обратить внимание на июльский индекс опережающих экономических индикаторов в США.
Тревожная обстановка на геополитическом контуре России может продолжать сдерживать восстановление рынка. Кроме того, рубль в свете приближения пика налогового периода может демонстрировать силу — умеренный негатив для акций экспортеров. В начале будущей недели ожидаем движение индекса Мосбиржи в пределах 2800−2900 п.
Прогноз по биржевому курсу рубля к юаню на будущую неделю — 11,8−12,1, по курсу рубля к доллару на базе индикаторов срочного рынка — 87−89. С одной стороны, рубль может получать локальную поддержку от подготовки компаний к налоговому периоду и базовую — от относительно комфортных цен на нефть и газ и высоких ставок в экономике. С другой стороны, процесс адаптации импортерами товарно-денежных связей продолжается, и с ним восстанавливается спрос на иностранную валюту. Кроме того, геополитический негатив может продолжать создавать почву для оттока капитала. В результате факторы давления и поддержки краткосрочно могут балансировать друг друга, а отход рубля на более слабые позиции — к 12,2−12,4 по юаню и 90 по доллару — ожидаем в сентябре.
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