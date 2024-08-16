Каким будет курс рубля 19 августа 2024: прогноз эксперта

Прогноз по биржевому курсу рубля к юаню на будущую неделю — 11,8−12,1, по курсу рубля к доллару на базе индикаторов срочного рынка — 87−89. С одной стороны, рубль может получать локальную поддержку от подготовки компаний к налоговому периоду и базовую — от относительно комфортных цен на нефть и газ и высоких ставок в экономике. С другой стороны, процесс адаптации импортерами товарно-денежных связей продолжается, и с ним восстанавливается спрос на иностранную валюту. Кроме того, геополитический негатив может продолжать создавать почву для оттока капитала. В результате факторы давления и поддержки краткосрочно могут балансировать друг друга, а отход рубля на более слабые позиции — к 12,2−12,4 по юаню и 90 по доллару — ожидаем в сентябре.