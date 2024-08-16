Как будут вестись расчеты между Россией и Китаем

По ее словам, Китай в любом случае будет искать выходы для осуществления операций.
В первую очередь, будут расти (и они уже выросли за последние дни) расчеты с Китаем через третьи страны.
Роль посредников в дружественных странах будет расти, считает экономист.
«Такими посредниками могут выступать, как и сами китайцы, открывая филиалы за рубежом, так и россияне», — говорит Дарья Соколан.
Кроме того, Россия, наконец, встала на путь активного использования криптовалют. Таким образом, расчеты можно будет активнее проводить через крипту.
Также уже более года идут переговоры касательно создания системы расчета в рамках межгосударственного неформального объединения БРИКС.
Китаю не выгодно разрывать отношения с Россией: торговля между странами растет, а Москва выступает важным поставщиком энергоресурсов для Пекина. Поэтому будут искать пути осуществления расчетов с Россией, в том числе, посредством расчетов через свои филиалы своих банков в странах Средней Азии.
Более того, Китай активно продвигает цифровой юань. Причем, Гонконг стал первым местом применения e-CNY в трансграничных операциях.
Таким образом, расчеты с Россией могут перейти на новый уровень, в том числе и через цифровые валюты (здесь стоит ожидать хода России с выводом цифрового рубля).
Елена Рогачева
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