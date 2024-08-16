Как будут вестись расчеты между Россией и Китаем

Также уже более года идут переговоры касательно создания системы расчета в рамках межгосударственного неформального объединения БРИКС.



Китаю не выгодно разрывать отношения с Россией: торговля между странами растет, а Москва выступает важным поставщиком энергоресурсов для Пекина. Поэтому будут искать пути осуществления расчетов с Россией, в том числе, посредством расчетов через свои филиалы своих банков в странах Средней Азии.