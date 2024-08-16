Эксперты составили портрет российского вкладчика

Московская биржа провела исследование и выяснила, как выглядит портрет типичного вкладчика портала личных финансов «Финуслуги». Оказалось, что это в основном мужчины в возрасте от 35 до 44 лет. Средний размер вклада среди них составляет 1,25 миллиона рублей. У женщин этот показатель немного ниже — 1,2 миллиона рублей.
Анализ показал, что возраст почти трети вкладчиков (30%) составляет 35 — 44 года. Другие крупные группы — это люди от 45 до 54 лет (24%) и от 55 до 64 лет (15%). Молодых вкладчиков, в возрасте от 25 до 34 лет, оказалось 17%. Интересно, что на платформе также зарегистрированы 24 человека старше 95 лет.
Мужчины активнее вкладывают деньги, их доля составляет 58%.
Также исследование показало, что большая часть вкладчиков предпочитает открывать депозиты на короткие сроки. Выбирают вклады до года 45% клиентов, 30% готовы инвестировать деньги на период от одного до двух лет, еще 25% открывают депозиты на более длительный срок.
Что касается географического распределения, подавляющее число вкладчиков проживает в крупных городах. Большинство вкладчиков «Финуслуг» — 40% — проживают в Москве и Санкт-Петербурге. Еще 20% представляют другие города-миллионники.
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