Эксперты составили портрет российского вкладчика

Анализ показал, что возраст почти трети вкладчиков (30%) составляет 35 — 44 года. Другие крупные группы — это люди от 45 до 54 лет (24%) и от 55 до 64 лет (15%). Молодых вкладчиков, в возрасте от 25 до 34 лет, оказалось 17%. Интересно, что на платформе также зарегистрированы 24 человека старше 95 лет.