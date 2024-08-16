Доля золота в международных резервах России достигла рекордных показателей

Руководитель одного из российских банков заявил, что драгметал позволяет России не только сохранять макроэкономическую стабильность и не девальвировать рубль, но и зарабатывать. По его мнению, заработок на золоте поможет обойти введенные в отношении РФ санкции. Также, подчеркнул эксперт, наличие драгоценного металла повышает статус и независимость государства на международной арене.