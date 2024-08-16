Доля золота в международных резервах России достигла рекордных показателей

Доля и стоимость золота в международных резервах России достигла рекордных показателей — 29,8% или 179,6 миллиарда долларов, заняв пятое место в мире. Об этом сообщает РИА Новости. Уточняется, что это максимальный показатель с 2000 года.
По словам экспертов, наращивание доли драгоценного металла способствовал рост цен на него — с января они увеличились на 20%. Специалисты заявляют, что повышенный спрос на золото связан с тем, что центральные банки диверсифицируют свои резервы в условиях вызовов и торговых войн.
Руководитель одного из российских банков заявил, что драгметал позволяет России не только сохранять макроэкономическую стабильность и не девальвировать рубль, но и зарабатывать. По его мнению, заработок на золоте поможет обойти введенные в отношении РФ санкции. Также, подчеркнул эксперт, наличие драгоценного металла повышает статус и независимость государства на международной арене.
Высокая доля золота в резервах, пишет агентство, обеспечило место России среди стран-держателей монетарного золота. В настоящее время в список входят США, Германия, Италия, Франция.
Ранее экономисты рассказали «МК», на сколько лет у России хватит финансовых резервов.