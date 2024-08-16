DNS зафиксировала предельные цены на технику и электронику

В начале недели ФАС сообщила, что предложила торговым сетям DNS, «М. Видео» и «Ситилинк» ограничить цены и наценки на некоторые модели техники, пользующихся спросом у покупателей. Позже компании сообщили, что готовы поддержать предложение ФАС. В 2023 году «Ситилинк», «М. Видео-Эльдорадо» и DNS также фиксировали розничные цены на отдельные позиции товаров.