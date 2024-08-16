DNS зафиксировала предельные цены на технику и электронику

МОСКВА, 16 августа./ТАСС/. Компания DNS зафиксировала предельные цены на 75 позиций техники и электроники, сообщили в пресс-службе ФАС России.
Инициатива реализована по предложению антимонопольного ведомства, напомнили в службе.
«Специальные условия по значимым категориям продукции будут действовать в 1 233 населенных пунктах присутствия магазинов сети до конца сентября 2024 года с возможностью продления», — говорится в сообщении ведомства.
В перечень с фиксированными ценами вошли не только базовые категории товаров, такие как чайники, телевизоры, пылесосы, но и продукция, популярная в период подготовки к учебному году: персональные компьютеры, компьютерная периферия, сумки и рюкзаки для ноутбуков.
Полный список товаров размещен на официальном сайте компании. Кроме того, в продуктовой карточке будет доступна история цен по каждой позиции из перечня. При этом DNS гарантировала наличие в продаже в интернет-магазине продукции с зафиксированными ценами.
«По мнению ФАС России, присоединение компании к инициативе по ограничению цен на технику и электронику позволит повысить их доступность для граждан. Служба проконтролирует соблюдение организацией принятых добровольных обязательств», — подчеркнули в ФАС.
В начале недели ФАС сообщила, что предложила торговым сетям DNS, «М. Видео» и «Ситилинк» ограничить цены и наценки на некоторые модели техники, пользующихся спросом у покупателей. Позже компании сообщили, что готовы поддержать предложение ФАС. В 2023 году «Ситилинк», «М. Видео-Эльдорадо» и DNS также фиксировали розничные цены на отдельные позиции товаров.