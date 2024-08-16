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ЦБ рекомендовал простить ипотечные долги жителям приграничья

Речь идет о жителях Белгородской, Брянской и Курской областей, чье жилье было разрушено.

Источник: Reuters

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. ЦБ РФ рекомендовал кредиторам простить ипотечные долги жителям Белгородской, Брянской и Курской областей, жилье которых было разрушено, говорится в сообщении регулятора.

«В случае полного разрушения помещений, которые находятся в залоге по ипотечному договору, кредиторам следует рассмотреть возможность полного прощения долга», — отмечается в сообщении.

Если жилье частично разрушено и подлежит восстановлению, кредиторам рекомендуется освободить заемщиков от уплаты ипотечных платежей на год без начисления процентов. В особо тяжелых жизненных ситуациях долг также рекомендуется частично или полностью списать.