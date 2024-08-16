Алиханов рассказал о подготовке соглашения ЕАЭС о ЗСТ с тремя странами

«Важнейший и эффективный механизм развития отношений ЕАЭС с внешними партнерами — соглашения о зоне свободной торговли. Они позволили существенно увеличитьтоварооборот с Вьетнамом, Сербией и Ираном. В высокой степени проработки соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами, Индонезией и Египтом», — сказал министр.