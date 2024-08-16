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Алиханов рассказал о подготовке соглашения ЕАЭС о ЗСТ с тремя странами

Речь идет о зоне свободной торговли с Объединенными Арабскими Эмиратами, Индонезией и Египтом.

Источник: РИА "Новости"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 августа. /ТАСС/. Соглашения ЕАЭС о зоне свободной торговли с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Индонезией и Египтом находятся в высокой степени проработки, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, выступая на встрече министров промышленности БРИКС.

«Важнейший и эффективный механизм развития отношений ЕАЭС с внешними партнерами — соглашения о зоне свободной торговли. Они позволили существенно увеличитьтоварооборот с Вьетнамом, Сербией и Ираном. В высокой степени проработки соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами, Индонезией и Египтом», — сказал министр.

Алиханов также предложил рассмотреть возможность взаимодействия между БРИКС и ЕАЭС. «Сегодня ЕАЭС — глубоко интегрированное региональное экономическое объединение пяти стран: России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. На пространстве ЕАЭС обеспечена свобода движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы, проводится общая регуляторная политика в ключевых отраслях экономики. Благодаря этому Союз активно развивается, растет взаимная торговля и промкооперация», — добавил Алиханов.