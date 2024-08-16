Алиханов назвал расширение БРИКС закономерным процессом изменения миропорядка

«Расширение БРИКС — закономерный процесс формирования нового многополярного миропорядка, происходит становление новых центров принятия глобальных решений. Всё больше стран выступают за мировой уклад, основанный на суверенном равенстве государств, и девиз российского представительства БРИКС — укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», — отметил он.
Министр подчеркнул, что в современных условиях появляются новые центры принятия решений.
Алиханов отметил, что сегодня на страны объединения приходится почти 34% территории Земли, в них проживает более 45% мирового населения. По данным Всемирного банка, в 2023 году вклад БРИКС в мировой ВВП по паритету покупательской способности составил около 36%, подчеркнул он.
«Важно отметить, что сегодняшний диалог впервые проходит в расширенном составе после бесспорно исторического решения лидеров наших стран о присоединении новых государств БРИКС. Это существенно расширяет горизонты и географии нашего взаимодействия, открывает дополнительные возможности для конструктивного диалога по всем вопросам международной индустриальной повестки», — отметил он.
БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в 2006 году. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились Саудовская Аравия, Египет, Иран, Эфиопия и ОАЭ.
Присоединиться к блоку хотят Азербайджан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Гондурас, Зимбабве, Индонезия, Казахстан, Куба, Кувейт, Марокко, Нигерия, Никарагуа, Пакистан, Сенегал, Сирия, Таиланд, Турция, Уганда, Чад, Шри-Ланка, Экваториальная Гвинея, Эритрея и Южный Судан.