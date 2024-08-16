Алиханов назвал расширение БРИКС закономерным процессом изменения миропорядка

Алиханов отметил, что сегодня на страны объединения приходится почти 34% территории Земли, в них проживает более 45% мирового населения. По данным Всемирного банка, в 2023 году вклад БРИКС в мировой ВВП по паритету покупательской способности составил около 36%, подчеркнул он.