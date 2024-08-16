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Алиханов назвал расширение БРИКС закономерным процессом изменения миропорядка

Расширение БРИКС — закономерный процесс изменение глобального миропорядка. Об этом 16 августа заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в ходе восьмой встречи министров промышленности объединения, которая проходит в Нижнем Новгороде.

Источник: РИА "Новости"

«Расширение БРИКС — закономерный процесс формирования нового многополярного миропорядка, происходит становление новых центров принятия глобальных решений. Всё больше стран выступают за мировой уклад, основанный на суверенном равенстве государств, и девиз российского представительства БРИКС — укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», — отметил он.

Министр подчеркнул, что в современных условиях появляются новые центры принятия решений.

Алиханов отметил, что сегодня на страны объединения приходится почти 34% территории Земли, в них проживает более 45% мирового населения. По данным Всемирного банка, в 2023 году вклад БРИКС в мировой ВВП по паритету покупательской способности составил около 36%, подчеркнул он.

«Важно отметить, что сегодняшний диалог впервые проходит в расширенном составе после бесспорно исторического решения лидеров наших стран о присоединении новых государств БРИКС. Это существенно расширяет горизонты и географии нашего взаимодействия, открывает дополнительные возможности для конструктивного диалога по всем вопросам международной индустриальной повестки», — отметил он.

27—28 августа в Москве состоится VI деловой Международный муниципальный форум стран БРИКС. В ежегодном мероприятии для интеграции положительного мирового опыта по технологическому, экономическому и социальному развитию муниципальных территорий стран БРИКС и партнеров примут участие 126 стран, 89 регионов России, 500 городов, ожидается 5 тыс. участников.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в 2006 году. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились Саудовская Аравия, Египет, Иран, Эфиопия и ОАЭ.

Присоединиться к блоку хотят Азербайджан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Гондурас, Зимбабве, Индонезия, Казахстан, Куба, Кувейт, Марокко, Нигерия, Никарагуа, Пакистан, Сенегал, Сирия, Таиланд, Турция, Уганда, Чад, Шри-Ланка, Экваториальная Гвинея, Эритрея и Южный Судан.