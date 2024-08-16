АКОРТ назвал лидеров по снижению цен в крупных сетях

При этом АКОРТ отмечает аномальный тренд в части цен на капусту в этом сезоне: в предыдущих периодах цены на эту категорию в августе шли вниз. «Однако в этом году рост цен на капусту наблюдается как в торговых сетях АКОРТ, так и в среднем по стране», — добавляется в сообщении.