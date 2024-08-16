АКОРТ назвал лидеров по снижению цен в крупных сетях

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Овощи «борщевого набора», баранина, яблоки и яйца стали лидерами по снижению цен в крупнейших российских торговых сетях в июле, говорится в сообщении Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров). В июле относительно июня также снизилась средняя наценка торговых сетей на социально значимые товары «первой цены».
«Среди товаров в торговых сетях — членах АКОРТ, продемонстрировавших наибольшее снижение цен в июле, лидируют овощи борщевого набора: морковь (минус 16,1%), свекла (минус 15%), картофель (минус 13,67%). В крупной сетевой рознице они подешевели в несколько раз сильнее, чем в целом по стране с учетом других каналов продаж, согласно данным Росстата», — сообщает ассоциация.
При этом АКОРТ отмечает аномальный тренд в части цен на капусту в этом сезоне: в предыдущих периодах цены на эту категорию в августе шли вниз. «Однако в этом году рост цен на капусту наблюдается как в торговых сетях АКОРТ, так и в среднем по стране», — добавляется в сообщении.
Кроме того, в сетях, входящих в АКОРТ, в июле заметно снизились цены на баранину (минус 7,77%), сезонные яблоки (минус 7,03%) и куриные яйца (минус 5,9%). Наибольший рост цен за прошлый месяц в крупных торговых сетях зафиксирован на черный байховый чай, белокочанную капусту, сливочное масло, вермишель и молоко.
Об индексе цен на социально-значимые продукты
Аналитический центр АКОРТ также разработал специальный индекс — «индекс АКОРТ». Партнером аналитического центра выступил Центр развития потребительского рынка экономического факультета МГУ, который оказал методологическую и аналитическую поддержку ассоциации в использовании экономических методов анализа при расчете индексов и иных показателей.
Индекс показывает соотношение и динамику розничных и закупочных цен в торговых сетях на товары «первой цены» в 25 социально значимых продовольственных категориях.
Среди рассматриваемых категорий — говядина, свинина и баранина (в каждом случае — кроме бескостного мяса), тушка бройлера, мороженая неразделанная рыба, сливочное и подсолнечное масло, питьевое молоко, куриные яйца, сахар, поваренная пищевая соль, черный байховый чай, пшеничная мука, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, рис, пшено, гречневая крупа, вермишель, картофель, свежая белокочанная капуста, репчатый лук, морковь, яблоки.
В июле значение индекса составило 1,05 — средняя наценка торговых сетей на социально значимые товары «первой цены» в прошлом месяце составила 5%, снизившись к июню на 1 процентный пункт. «Наценка ретейлеров на базовые позиции социально значимых продовольственных товаров устойчиво снижается в последние годы, что свидетельствует об усилении тенденции к сдерживанию цен в торговых сетях», — отмечает ассоциация.
Индекс АКОРТ будет обновляться на еженедельной и ежемесячной основе. Каждую вторую неделю месяца ассоциация планирует публиковать информационно-аналитический дайджест о динамике индекса и других показателей, отражающих состояние продовольственной инфляции по итогам предыдущего месяца.