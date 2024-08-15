К пенсиям людей старше 80 лет и инвалидов I группы назначат надбавки

«Со следующего года в России будет преобразован институт компенсационных выплат по уходу за инвалидами I группы и гражданами старше 80 лет. С 1 января 2025 года Социальный фонд установит надбавки к пенсиям этим гражданам в размере 1,2 тыс. рублей. Надбавка будет ежегодно индексироваться вместе с пенсией», — говорится в сообщении.
В Соцфонде напомнили, что сегодня такие выплаты получают люди, которые ухаживают за инвалидами I группы или пенсионерами, достигшими возраста 80 лет. Выплаты назначаются по заявлению того, кто ухаживает. С 2025 года Социальный фонд автоматически назначит надбавки в размере 1,2 тыс. рублей к пенсиям всех, кто является инвалидом I группы или достиг возраста 80 лет. При этом самому пенсионеру для этого не потребуется никуда обращаться или предоставлять сведения о человеке, который ухаживает за ним.
Таким же образом будет преобразована выплата в размере 1,2 тыс. рублей по уходу за инвалидом с детства I группы. Эта выплата предназначена ухаживающим неработающим трудоспособным людям, кроме родителей. С 1 января 2025 года ее включат как надбавку за уход в состав пенсии инвалида с детства I группы. «Выплаты в размере 10 тыс. рублей родителям и опекунам, ухаживающим за инвалидами с детства I группы, установленные до 1 января 2025 года, будут сохранены, изменения их не затрагивают, а в отношении детей с инвалидностью сохраняется прежний порядок предоставления таких выплат в размере 10 тыс. рублей», — отметили в Соцфонде.
В сообщении уточняется, что с 1 января 2025 года Соцфонд оформит надбавки за уход к той пенсии, которую получает требующий ухода — к страховой или к пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальной. 1,2 тыс. рублей будут добавлены к фиксированной выплате к страховой пенсии или пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Если человек получает две пенсии, то доплата будет к одной из них. Надбавки будут индексироваться вместе с пенсиями, в те же сроки и в том же порядке, что и пенсии. Выплаты для тех, кто ухаживает за нуждающимися в постороннем уходе престарелыми людьми, продолжатся до окончания периодов, на которые они назначены. Со следующего года новые выплаты для этой категории назначаться фондом не будут, добавили в Соцфонде.
Закон о ежемесячной надбавке
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает ежемесячную индексируемую надбавку к пенсии в размере 1,2 тыс. рублей для пенсионеров старше 80 лет, а также инвалидов I группы. Выплата будет устанавливаться в беззаявительном порядке пенсионерам, достигшим возраста 80 лет, или гражданам, являющимся инвалидами I группы. Она будет повышаться на районный коэффициент в районах Крайнего Севера и приравненных территориях, а также ежегодно индексироваться. Исключения составят инвалиды с детства I группы, к пенсии которых производится ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном.