К пенсиям людей старше 80 лет и инвалидов I группы назначат надбавки

В сообщении уточняется, что с 1 января 2025 года Соцфонд оформит надбавки за уход к той пенсии, которую получает требующий ухода — к страховой или к пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальной. 1,2 тыс. рублей будут добавлены к фиксированной выплате к страховой пенсии или пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Если человек получает две пенсии, то доплата будет к одной из них. Надбавки будут индексироваться вместе с пенсиями, в те же сроки и в том же порядке, что и пенсии. Выплаты для тех, кто ухаживает за нуждающимися в постороннем уходе престарелыми людьми, продолжатся до окончания периодов, на которые они назначены. Со следующего года новые выплаты для этой категории назначаться фондом не будут, добавили в Соцфонде.